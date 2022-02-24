В АО «РЭС» состоялось открытие обновленного диспетчерского зала

Это подразделение филиала компании является ключевым в обслуживании электросетей в пригороде Новосибирска.

В рамках проекта, реализованного в составе инвестпрограммы АО «РЭС», было отремонтировано помещение диспетчерского зала Новосибирского РЭС, оборудованы 2 современных автоматизированных рабочих места диспетчера. Но главной «изюминкой» проекта стал современный диспетчерский щит. В процессе модернизации в нём была заменена старая мозаичная мнемосхема на наборную видеостену, состоящую из 15 видеопанелей (экранов).

Использование видеостены позволяет осуществлять отображение подробной информации как в целом по распределительной сети 6-10кВ, находящейся в оперативно-технологическом управлении диспетчера Новосибирского РЭС, так и по отдельным ее участкам, узлам и элементам. Благодаря применению современных технологий стало возможным детальное отображение схем трансформаторных подстанций (ТП) с возможностью детализации отходящей распределительной сети 0,4кВ, а также отслеживание в реальном времени дополнительной информации – уровня токов и напряжений в определенных участках сети.

Еще одним немаловажным преимуществом выбранного технологического решения является гибкость настройки визуализации. При изменении схемы распределительной сети диспетчер Новосибирского РЭС оперативно вносит корректировки по состоянию коммутационных аппаратов с учетом заданного режима работы. А в случае строительства новых объектов, их местоположение вносится на схему специалистами филиала в кратчайшие сроки, и это не требует, как ранее, материальных и временных затрат на изготовление и монтаж дополнительных мозаичных элементов.

На торжественном открытии обновленного объекта присутствовали первые лица АО «РЭС», руководство и сотрудники филиала. В своей речи директор филиала «Восточные электрические сети» Владимир Меняйлов отметил, что проведенная модернизация позволит расширить наблюдаемость состояния объектов диспетчеризации, ускорить принятие диспетчерами оперативных решений и добиться большей эффективности планирования и управления режимами энергосистемы пригорода мегаполиса. При этом инновационное решение в части визуализации электрической сети увеличивает производительность труда диспетчеров Новосибирского РЭС, что в свою очередь приводит к сокращению времени реагирования на отклонения от заданного режима работы электроустановок, в том числе при ликвидации аварийных ситуаций.

С нового диспетчерского щита теперь будет осуществляться оперативное управление сразу двух районов электрических сетей – Новосибирского и Обского, в том числе объектов цифровой электрической сети, реализованной в рамках пилотного проекта на базе трансформаторной подстанции (ТП) 10 кВ в поселке Приобский.

Модернизация подобных объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» – важный шаг к повышению надежности и обеспечению бесперебойности электроснабжения потребителей региона, что в свою очередь, способствует его развитию и процветанию, а, главное, комфортной жизни проживающих в нём людей.