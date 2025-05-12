Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез

Жительница Новосибирска Анастасия рассказала о мужчине, который, по её мнению, украл у неё телефон обманным путём. Она познакомилась с ним в интернете и встретилась в кафе возле станции метро «Октябрьская». С первых минут Анастасия заметила, что внешность молодого человека не соответствовала фотографиям из интернета, но не обратила на это внимания.

Пострадавшая рассказала, что молодой человек обещал помочь с работой и жильём. Он даже пообещал найти ей место в сфере маркетинга. Но встреча в кафе пошла не по плану.

— Я отходила за вилкой, а когда вернулась, было такое ощущение, что бутылочки с соком, которые мы пили, поменяли местами, но я особо не придала этому значения. После еды мы вышли на улицу, покурили и зашли обратно, он снова купил сок, — рассказала Анастасия изданию Om1 Новосибирск.

Разговор принял неожиданный поворот. Собеседник предложил девушке купить более мощный телефон для работы. Та возразила, что у неё нет денег на такую покупку.

— После этого он взял мой телефон и стал создавать аккаунт, на котором будут данные с его телефона. Пока он перекидывал данные на аккаунт, я поняла, что меня клонит в сон. Я сказала ему об этом и прилегла на столик, но не думала, что усну, — поделилась девушка.

Когда Анастасия проснулась, она не знала, сколько времени спала. Молодого человека в кафе уже не было. Ни его, ни телефона. Вскоре с её аккаунта начали приходить сообщения с просьбой одолжить деньги.

На просьбу вернуть телефон пострадавшая получила отказ. Тогда девушка пошла в полицию и написала заявление.

Ранее редакция сообщала о том, что верховный суд аннулировал кредит, оформленный новосибирцем через приложение. Житель столицы Сибири объявлен в розыск за мошенничество.