Рекламодателям

В апреле Новосибирская область вышла на четвертое месте в России по вводу новостроек

  • 19/05/2023, 10:08
Автор:
Новосибирская область вышла на четвертое месте в России по вводу новостроек
По итогам квартала регион занял шестое место.

В апреле 2023 года в Новосибирской области введено 454,7 тыс. кв. метров жилья. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат. Согласно статистике, регион занял по этому показателю четвертое место среди 85‑ти регионов Российской Федерации и первое — в Сибирском федеральном округе.

недвижимость в Новосибирске

Рынок недвижимости Новосибирска: «первичка» или «вторичка» — что выбрать?

На втором месте по вводу жилья в апреле в СФО находится Иркутская область. Здесь введено 122,3 тыс кв. метров жилья (это на 125% больше, чем годом ранее). Замыкает тройку лидеров округа Алтайский край, с 83,4 тыс кв. метров жилья (рост по сравнению с апрелем 2022 года 47,6%).

По итогам четырех месяцев 2023 года, Новосибирская область находится на шестом месте по России. В регионе введено 1,276 млн кв. метров жилья: 938,2 тыс кв метров жилья введено застройщиками и 338,5 тыс кв метров — населением (рост по сравнению с прошлым годом 40,6%)

Ввод жилья в Новосибирской области

 

Ранее редакция рассказывала, почему застройщики Новосибирска все чаще выходят на рынок с проектами апарт-отелей и домов с апартаментами.

Фото: pixabay.com, akuptsova

465

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска ввод жилья в Новосибирской области


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
Право на забвение для граждан-банкротов

Право на забвение для граждан-банкротов опасно для кредиторов и работодателей

Личное банкротство могут инициировать граждане, которые просто не хотят выплачивать долги.
Читать статью >>
часовни и церкви Новосибирска

15 православных церквей и часовен хотят построить в Новосибирске

Новые земельные участки под строительство религиозных объектов могут безвозмездно передать РПЦ.
Читать статью >>
Роспотребнадзор не продлил контракт заместителю Рината Максютова Елене Гавриловой

Роспотребнадзор не продлил контракт заместителю Рината Максютова Елене Гавриловой

Ранее стало известно, что два зама директора вирусологического центра Вектор остались работать на топовых должностях.
Читать статью >>
Александр Агафонов, и.о. руководителя центра Вектор

Руководителем вирусологического центра Вектор временно назначен Александр Агафонов

Еще одному заместителю директора центра сегодня продлили трудовой договор.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Росавиация утвердила субсидируемые рейсы из Новосибирска

19/05/2023, 11:54

Право на забвение для граждан-банкротов опасно для кредиторов и работодателей

19/05/2023, 11:30

Автокомпания «Кама» готовится выпустить примерно 10 000 электромобилей

19/05/2023, 11:29

В бюджете РФ не нашлось достаточной суммы для борьбы с сахарным диабетом

19/05/2023, 11:10
Популярное

Какое количество воды нужно выпивать ежедневно: основные правила и расчёт суточной нормы

19/05/2023, 11:40

Ряд необычных предложений по работе зафиксировано в Новосибирской области

19/05/2023, 11:20

Новосибирцы получат повестки на военные сборы

19/05/2023, 10:41
Новости компаний

Big Bad Data: «РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года

19/05/2023, 11:25

Банк Уралсиб начал прием и исполнение внутрибанковских платежных поручений в режиме 24/7

19/05/2023, 10:07

Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал партнером бизнес-форума «Будущее города»

19/05/2023, 09:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска