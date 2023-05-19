В апреле Новосибирская область вышла на четвертое месте в России по вводу новостроек

В апреле 2023 года в Новосибирской области введено 454,7 тыс. кв. метров жилья. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат. Согласно статистике, регион занял по этому показателю четвертое место среди 85‑ти регионов Российской Федерации и первое — в Сибирском федеральном округе.

На втором месте по вводу жилья в апреле в СФО находится Иркутская область. Здесь введено 122,3 тыс кв. метров жилья (это на 125% больше, чем годом ранее). Замыкает тройку лидеров округа Алтайский край, с 83,4 тыс кв. метров жилья (рост по сравнению с апрелем 2022 года 47,6%).

По итогам четырех месяцев 2023 года, Новосибирская область находится на шестом месте по России. В регионе введено 1,276 млн кв. метров жилья: 938,2 тыс кв метров жилья введено застройщиками и 338,5 тыс кв метров — населением (рост по сравнению с прошлым годом 40,6%)

Ранее редакция рассказывала, почему застройщики Новосибирска все чаще выходят на рынок с проектами апарт-отелей и домов с апартаментами.