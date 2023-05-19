В апреле Новосибирская область вышла на четвертое месте в России по вводу новостроек

В апреле 2023 года в Новосибирской области введено 454,7 тыс. кв. метров жилья. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат. Согласно статистике, регион занял по этому показателю четвертое место среди 85‑ти регионов Российской Федерации и первое — в Сибирском федеральном округе.
По итогам четырех месяцев 2023 года, Новосибирская область находится на шестом месте по России. В регионе введено 1,276 млн кв. метров жилья: 938,2 тыс кв метров жилья введено застройщиками и 338,5 тыс кв метров — населением (рост по сравнению с прошлым годом 40,6%)
Ранее редакция рассказывала, почему застройщики Новосибирска все чаще выходят на рынок с проектами апарт-отелей и домов с апартаментами.
Фото: pixabay.com, akuptsova
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