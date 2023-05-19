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Временно ограничат движения на дороге Новосибирск-Каменка

  • 19/05/2023, 10:40
Автор:
ремонт дороги Новосибирск-Каменка
На дороге будет выполняться ремонт в несколько этапов.

На дороге «Новосибирск-Каменка» в Новосибирском районе вводится временное ограничение движения с 17 июня по 1 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД по Новосибирску.

— Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи со снижением несущей способности автомобильной дороги «Новосибирск-Каменка» в период проведения ремонтных работ. Соответствующий приказ подписан Минтрансом Новосибирской области, — говорится в сообщении пресс-службы.

Уже выполнена установка дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения на время выполнения дорожных работ. Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

Ремонт разбит на несколько этапов. Работы ведет АО «Новосибирскавтодор». Реализация каждого займет от 3 до 7 дней на каждом из этапе. Участки объезда будут содержаться, оперативно подсыпаться и обеспыливаться. По остальным участкам ремонта планируется сужение проезжей части.

В Каменке будет выполнена замена земляного полотна, восстановлена конструкция дорожной одежды с устройством слоев из асфальтобетона и обеспечением поверхностного водоотвода, ремонт водоотводных сооружений – лотков, водопропускных труб, обновлены дорожные знаки, барьерное ограждение, разметка. В надлежащее состояние приведут остановочные пункты общественного транспорта.

АО «Новосибирскавтодор» создано в 2014 году. На конец 2022 года компания состояла из 12 филиалов, расположенных в районах Новосибирской области, 1 филиала «Мариинский» в Кемеровской области и одного обособленного подразделения «Омское» в Омской области. В 2022 году, по решению совета директоров, был создан филиал в Челябинске — «Челябинское ДРСУ». Среднесписочная численность сотрудников компании — 2,7 тыс человек.  Уставный капитал компании — 49 млн руб.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске под Каменкой закроют дорогу для ремонта.

Фото предоставлены пресс-службой ТУАД по Новосибирской области

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Регионы: Новосибирск

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