В апреле потребление электроэнергии в энергосистеме региона снизилось на 9,6 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в апреле 2020 года составило 1195,3 млн кВт•ч, что на 9,6 % меньше объема потребления за апрель 2019 года, сообщили в пресс-службе филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в апреле текущего года составила 968 млн кВт•ч, что на 11,9 % меньше аналогичного показателя в 2019 году. При этом тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области в апреле 2020 года выработали 754,1 млн кВт•ч электроэнергии, что на 17,3 % меньше объема выработки ТЭС в апреле 2019 года. Выработка Новосибирской ГЭС составила 213,9 млн кВт•ч, увеличившись на 14,6 %.

— Потребление электроэнергии за первые четыре месяца 2020 года в энергосистеме Новосибирской области составило 5811,4 что на 3,7 % меньше, чем за такой же период 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии за январь – апрель 2020 года составило 5764,2 млн кВт•ч, что на 4,4 % меньше аналогичного показателя прошлого года, — констатировали специалисты.

Что касается выработки электроэнергии, то она с января по апрель 2020 года в энергосистеме Новосибирской области составила 4741,2 млн кВт•ч. Это на 2 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии составила 4705,3 млн кВт•ч, что на 2,7 % меньше, чем за январь – апрель 2019 года.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. В апреле 2020 года величина перетока в энергосистему Новосибирской области составила 227,4 млн кВт•ч, за четыре месяца 2020 года –1070,2 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода, снижение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в апреле 2020 года связано с температурным фактором (среднемесячная температура в апреле 2019 года на 5,1 °С выше, чем в апреле прошлого года), а также введенными губернатором Новосибирской области карантинными мерами и объявлением нерабочими днями периода с 28.03.2020 по 30.04.2020 по причине пандемии COVID 19. Увеличение выработки Новосибирской ГЭС в апреле 2020 связано с большим расходом воды через гидроагрегаты при большей приточности воды в Новосибирское водохранилище по сравнению с апрелем 2019 года.

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