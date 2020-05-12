«Надо было видеть мину Силуанова, когда Путин говорил об этих мерах»

Вера Ганзя, депутат Госдумы от Новосибирской области, член комитета по бюджету и налоговой политике:

— Отрадно, что хотя бы к части наших предложений руководство страны прислушалось. Это прямая единовременная выплата 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, выплата 5 тысяч рублей на всех детей до 3 лет, а не только семьям, имеющим право на маткапитал, увеличение пособия по уходу за ребёнком до 6,7 тысячи рублей, обнуление всех налогов (кроме НДС) за апрель-июнь для субъектов МСП, списание кредита на зарплату, если предприятие сохранило рабочие места, выплаты соцработникам, возврат самозанятым уплаченного за прошлый год налога, перенос на 2020 год 12 млрд рублей на поддержку МСП. Правда, мы (Фракция КПРФ. — Ред.) говорили о прямой поддержке, а президент направил деньги микрофинансовым организациям для кредитования малого бизнеса. Короче говоря, поддержал… ростовщиков.

Я считаю, что меры эти запоздали. Надо было это делать раньше. Уже много предприятий закрыто. А восстановить их почти невозможно.

Однако остаются вопросы. Главный — источник финансирования. Об этом президент вообще не сказал ни слова. Этот вопрос я хочу задать, во-первых, Путину, во-вторых, Силуанову (Антон Силуанов, министр финансов РФ. — Ред.). Надо было видеть мину на лице Силуанова, когда Путин говорил об этих мерах, на которые нужно не меньше триллиона рублей. Что касается, к примеру, Фонда национального благосостояния, то нет механизма его трат. Бюджетное правило есть, а механизмов нет. Зачем через Сбербанк этот фонд прогоняли? Потому что реальных механизмов нет. Хотя по закону мы ушли от 7% от ВВП, эта сумма гораздо выше. А то, что выше 7%, можно тратить.

Если предполагаются резервы, то у нас они вообще по нулям.

Но, скорее всего, эти меры будут опять софинансироваться из регионов и муниципалитетов. А софинансирование будет настолько серьезное, что те не смогут его обеспечить и будут повально от него отказываться. На пленарном заседании будем искать источники финансирования этих новых предложений.

Ни слова не сказано о компенсации выпадающих доходов регионов и муниципалитетов. Более того, какое софинансирование потребуется от регионов и муниципалитетов для выплаты этих средств.

По материалам комментария, размещенного в соцсети Facebook и интервью со спикером, фото личной страницы в соцсети Facebook