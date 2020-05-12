В Новосибирской области объявили конкурс по созданию гимна региона

Министерство культуры региона объявляет конкурс по созданию гимна Новосибирской области, к участию приглашаются профессиональные и самодеятельные композиторы и литераторы. Победивший в конкурсе проект гимна будет передан в геральдическую комиссию при правительстве Новосибирской области, сообщил в пресс-службе.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 сентября по 15 октября.

— Среди критериев оценки – целостность музыкально-поэтического произведения, отражение прошлого и настоящего Новосибирской области и др. Продолжительность гимна, предназначенного для оркестрового, хорового, оркестрово-хорового либо вокального и инструментального исполнения, не должна превышать четырех минут, — уточнили в пресс-службе.

С положением о конкурсе, условиями участия, а также с другой дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Фото с сайта правительства Новосибирской области