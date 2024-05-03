В апреле родилось почти 2 тысячи человек в Новосибирской области

Управление ЗАГС Новосибирской области опубликовало данные о рождаемости и смертности за апрель 2024 года.

По сравнению с мартом, в апреле наблюдалось снижение показателей рождаемости и смертности. Так на свет появилось 1974 ребёнка (в марте — 1982), а число умерших составило 2881 человек (в марте — 2930).

В апреле 2024 года 1437 пар заключили брак, в то время как в марте таких пар было 1245. Число расторгнутых браков также снизилось и составило 1052 (в марте — 1052). 290 жителей Новосибирска сменили свои имена, в то время как месяцем ранее таких случаев было 245.

Ранее редакция сообщала о том, что смертность ежегодно сокращается в Новосибирской области.