В Новосибирске продают комнаты в коммуналках по цене более 2 млн рублей

По данным портала «Мир квартир», с начала 2024 года цены на комнаты в коммуналках Новосибирска выросли на 4,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — на 10.4%. В среднем за такую недвижимость продавцы просят около 1,5 млн рублей.

При этом на сайтах агентств недвижимости можно найти комнаты по цене более 2 млн рублей. Самый дорогой вариант — комната в пятиэтажке на улице Промышленной в Дзержинском районе: 2,4 млн рублей.

— Если говорить о покупке комнат, как способе инвестирования, то такой вариант жилья у нас не особо популярен, — цитирует BFM-Новосибирск независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева.

Он напоминает, что в городе за последние пять лет построили около 20 тысяч квартир-студий. В некоторые годы доля студий и небольших однокомнатных квартир в общем объеме сдаваемого жилья доходила до 66%, причем цены на них продолжают расти.

— Цены на комнаты в Новосибирске растут медленнее рынка. Маленькие квартиры для города интереснее, так как у нас народ не привык так сильно ужиматься, — пояснил изданию Сергей Николаев.

По данным Центра маркетинговых исследований «Объектив», предложение малогабаритных квартир на рынке недвижимости Новосибирска не успевает за спросом. Доля квартир площадью до 30 кв. м в продажах по ДДУ в феврале составила 22,5%, а в экспозиции — 15,6%. Доля квартир площадью 30-40 кв. м в спросе достигает 21,5% и 16,3% — в предложении. В результате за 2 месяца 2024 года средняя цена за «квадрат» в студии в Новосибирске выросла на 2% — до 154,9 тысячи рублей, в однокомнатных квартирах — на 1% (до 143,8 тысячи рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы купили в марте квартир в новостройках почти на 11 млрд рублей, а ипотечных кредитов в марте выдано на 13 млрд рублей.