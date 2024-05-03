Мигрантов со стройки прямиком отправили в военкоматы Новосибирска

В первые майские дни в Новосибирска сотрудники военного следственного отдела СК по Новосибирскому гарнизону совместно с МВД провели рейд по строительным площадкам Ленинского района.

Правоохранителями были установлены 7 мигрантов, не вставших на воинский учет. Всех их доставили в военные комиссариаты.

В военном СК отметили, что в конце апреля — начале мая 2024 года в Новосибирской области было выявлено 40 граждан России из числа бывших трудовых мигрантов, не вставших на воинский учет.

— Все они доставлены в военкоматы и поставлены на воинский учет, из которых 11 натурализованных граждан заключили контракт о прохождении военной службы с Минобороны России, 8 человек призваны на военную службу, — пояснили VN.ru в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ОМОН устроил облавы на объектах транспортной инфраструктуры по выявлению нелегальных мигрантов. По итогам оперативных мероприятий задержаны 7 иностранцев, нарушивших закон РФ.