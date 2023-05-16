В апреле число активных объявлений на Авито превысило население России

Количество активных объявлений на платформе Авито в апреле 2023 года превысило 150 млн, что больше, чем население России, сообщили в пресс-службе компании. Предыдущий рекорд — 100 млн объявлений — был установлен в мае прошлого года. При этом отмечается, что за год число активных объявлений увеличилось почти в два раза (в марте 2022 года этот показатель был на уровне 82 млн).

— Для нас это новый рекорд, и большой вклад в него вносит сегмент малого и среднего бизнеса, которому Авито позволяет закрывать все больше и больше потребностей — от поиска сотрудников до продажи товаров и услуг через безопасные сделки. За последний год мы инвестировали больше 20 млрд рублей в развитие и поддержку продуктовых решений на платформе и в обучение пользователей, — прокомментировал управляющий партнер по развитию бизнеса Авито Иван Гуз.

Наибольший рост количества объявлений за год зарегистрирован в категории «Авто» — 57%. Далее идут «Товары» (48%), «Работа» (30%), «Недвижимость» (25%) и «Услуги» (20%).

По данным SimilarWeb на 1 апреля 2023 года, число визитов на Авито составляет 366,7 млн в месяц. Это самый большой показатель среди классифайдов в мире. В разы увеличилось и количество ежедневно размещаемых объявлений.

— Количество новых ежедневно размещаемых объявлений выросло почти в 3 раза и впервые превысило 2 млн новых объявлений в день. Каждую минуту на платформе отправляется около 40 тысяч сообщений и создается порядка 10-12 тысяч новых бесед. А количество звонков через приложение достигло 1 млн в день, — уточнили в компании.

В Авито уверены, что рост активности на платформе связан с улучшениями показателей безопасности (внедрением инструментов для подтверждения подлинности аккаунта, а также онлайн-звонков через приложение) и расширением опций, доступных для потребителей (запуск возврата товаров, корзины, расширения возможностей коммерции, а также доступность благотворительной помощи Знак добра, экологического калькулятора, раздела Авито Польза и интерактивной карты для помощи отрядам Лиза Алерт).