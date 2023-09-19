В Арбитражный суд поступил иск к Новосибирскавтодору

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил очередной иск к АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» о принуждении исполнить гарантийные обязательства по контракту и взыскании пени за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств в размере 216,7 тысяч рублей. На этот раз истцом выступает ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» (ГКУ ТУАД по Новосибирской области).
Речь идет о ремонте а/д «Чаны – Погорелка» в Чановском районе Новосибирской области протяженностью 4,3 км. Работы выполнялись в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт был заключен между ТУАДом и «Новосибирскавтодором» в мае 2019 года. Гарантийный срок верхнего слоя покрытия составляет 4 года, нижнего слоя — 5 лет.
Заседание назначено на 11 октября.
Контракт между городской администрацией и подрядчиком был подписан в 2018 году. Стоимость работ оценили в 247 млн рублей.
По информации, размещенной на сайте ТУАД, в 2022 году управление взыскало с подрядных организаций региона 21,7 млн рублей штрафов и санкций, начисленных за некачественный ремонт дорог. Общая сумма санкций за некачественный ремонт дорог на 1 сентября 2022 года составила 30,7 млн. рублей.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в рамках нацпроекта по ремонту дорог выявлено 445 замечаний.
Фото: freepik.com, jannoon028
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