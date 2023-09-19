В Арбитражный суд поступил иск к Новосибирскавтодору

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил очередной иск к АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» о принуждении исполнить гарантийные обязательства по контракту и взыскании пени за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств в размере 216,7 тысяч рублей. На этот раз истцом выступает ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» (ГКУ ТУАД по Новосибирской области).

Речь идет о ремонте а/д «Чаны – Погорелка» в Чановском районе Новосибирской области протяженностью 4,3 км. Работы выполнялись в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт был заключен между ТУАДом и «Новосибирскавтодором» в мае 2019 года. Гарантийный срок верхнего слоя покрытия составляет 4 года, нижнего слоя — 5 лет.

Заседание назначено на 11 октября.

Напомним, в конце августа Арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассматривал кассационную жалобу МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства» и обязал «Новосибирскавтодор» в течение 30 дней устранить дефекты, выявленные после ремонта Димитровского моста в Новосибирске. Кроме того, «Новосибирскавтодор» обязан заплатить в доход федерального бюджета 12 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Контракт между городской администрацией и подрядчиком был подписан в 2018 году. Стоимость работ оценили в 247 млн рублей.

По информации, размещенной на сайте ТУАД, в 2022 году управление взыскало с подрядных организаций региона 21,7 млн рублей штрафов и санкций, начисленных за некачественный ремонт дорог. Общая сумма санкций за некачественный ремонт дорог на 1 сентября 2022 года составила 30,7 млн. рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в рамках нацпроекта по ремонту дорог выявлено 445 замечаний.