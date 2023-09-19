Новосибирске антимонопольщики обнаружили нарушения на нефтебазах

— В понедельник 18 сентября в ФАС поступило поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о проверке рынка хранения нефтепродуктов. Мы запросили информацию у нефтебаз, которые базируются на территории Новосибирской области, — сообщил на заседании транспортного комитета Заксобрания Новосибирской области глава управления ФАС Дмитрий Сухоплюев. — Кроме того, на Новосибирское управление УФАС возложено поручение применять меры антимонопольного регулирования и привлекать к ответственности, если другие теруправления Сибири будут выявлять в своих регионах злоупотребления на нефтебазах, например нефтебазы будут придерживать бензин.

— Субъекты предпринимательства не смогли представить определенную информацию о размерах рентабельности. Сейчас будем садиться вместе и просчитывать эти данные. Сроки обозначены очень жесткие, — говорит Дмитрий Сухоплюев. — По поручению правительства будем мониторить ситуацию на нефтебазах на еженедельной основе и проводить проверки, возможно, совместно с региональным Минпромторгом. Также продолжим мониторинг цен на розничном рынке.

Он также заявил, что уже сейчас у УФАС есть предпосылки для привлечения к ответственности участников рынка хранения нефтепродуктов, по итогам анализа первично полученных запросов.

Более детально уточнить в УФАС о каких нарушениях идет речь на момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось.

Глава Новосибирского УФАС на заседании комитета также подчеркнул, что благодаря постоянному мониторингу антимонопольщики в 2023 году уже неоднократно добивались снижения цен на АЗС региона.

— Оптовые цены на Аи-92 в 2023 году в Новосибирской области в среднем выросли на 62%, на АИ-95 — на 59%, мелкооптовые цены с начала года подросли на 10%, причем у «Газпрома» — на 5,2% по области, а у независимых нефтетрейдеров — на 10%, — констатировал Дмитрий Сухоплюев. — Сегодня на АЗС «Газпромнефти», которая занимает доминирующее положение на рынке по группе лиц, самая низкая цена в области.

Председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко сообщил, что к депутатам поступает много жалоб от аграриев, перевозчиков, владельцев частного транспорта на рост цен и отсутствие топлива на АЗС.

Дмитрий Сухоплюев в ответ сообщил, что в 2023 году в УФАС поступили всего 10 жалоб от граждан на рост цен на бензин.

— Это были истории: я сегодня заправился на АЗС по цене выше, чем вчера. Ни одной жалобы от фермеров, перевозчиков мы не получали, — подчеркнул он. — Если у них есть информация о том, что нефтебазы не продают бензин, придерживают запасы, то это основание для проверки и выдачи предупреждения.

Депутат Александр Барсуков предложил коллегам объединиться с другими регионами и выйти с законодательной инициативой о проверке нефтегазовых компаний: на какие цели они направляют вырученные от продажи топлива средства.

Ранее редакция рассказывала о том, что цены на бензин для аграриев взяли на особый контроль.