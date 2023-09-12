В Новосибирске в рамках нацпроекта по ремонту дорог выявлено 445 замечаний

По итогам комиссионного обследования объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выявлено 445 замечаний. Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

По его словам, основными замечаниями являются выкрашивание асфальтобетонного покрытия в местах отбора проб и на проезжей части, колейность на асфальтобетонном покрытии, а также выкрашивание асфальтобетонного покрытия у колодцев и выбоины на асфальтобетонном покрытии проезжей части.

— Из 445 замечаний на сегодняшний день устранено 291 замечание. Это 65% из всех выявленных.

Однако, мэр города Анатолий Локоть акцентировал внимание на то, что согласно долгосрочным прогнозам погоды, в октябре может установиться снежный покров.

— К концу летнего сезона выполнение гарантийных обязательств низкое. 65% — недостаточно к этому времени. Уже должны быть все выполнены. Необходимо требования к качеству работ и принципиальность не снижать. В отношении подрядчиков применять соответствующие предусмотренные контрактом санкции, — отметил он. — Ставлю задачу — по всем нашим контрактам, по всем работам укладываться в сентябрь месяц. Максимум в первую декаду октября. В снег никто работать не позволит. Придется работы останавливать, чтобы деньги на ветер не бросать.

По данным мэрии, в 2023 году в Новосибирске ремонтируется 61 объект улично-дорожной сети по двум программам — «Безопасные качественные дороги» (БКД) и «Развитие автомобильных дорог» (РАД). В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предстоит отремонтировать 17 объектов общей протяженностью 32,5 км, в 2024 году — 22 объекта протяженностью 33 км. Плановый объем финансирования этих работ в 2023 году составляет 1,293 млрд рублей, в 2024 году — 1,020 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что Локоть поручил дорожным подрядчикам ускориться.