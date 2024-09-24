В августе в Новосибирской области выдано 3,6 млрд рублей по льготной ипотеке

В августе в Новосибирской области было выдано 712 ипотечных кредитов с государственной поддержкой на общую сумму 3,6 миллиарда рублей. По сравнению с июлем объем выданных кредитов вырос на 1%, а количество снизилось на 2%.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в годовом исчислении количество выданных кредитов сократилось на 74%, а их объем – на 72%. В августе прошлого года было предоставлено 2,8 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму 13,1 миллиарда рублей.

В прошлом месяце доля льготной ипотеки составила 40% от общего числа и 51% от общего объёма выданных кредитов на покупку жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что у банков заканчивается лимит на выдачу кредитов по программе «Семейная ипотека».