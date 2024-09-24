Очаг бруцеллёза обнаружили в Новосибирской области

В Новосибирской области выявили очаг бруцеллёза. Опасную заразу ветеринары обнаружили в селе Кудельный Ключ Тогучинского района в начале 2024 года. Речь идет о партии мелкого рогатого скота.

Специалисты выяснили, что больные животные попали в хозяйство без обязательных сопроводительных документов и не прошли карантин. Согласно установленным правилам, заражённых животных уничтожили, что избавило от страшных последствий.

— Это очень серьёзно и могло привести к заражению людей. К счастью очаг был выявлен своевременно. Ветеринарная служба увидела, что есть неучтенное поголовье. Сразу были организованы карантинные мероприятия. Когда у животных взяли кровь, то обнаружили, что есть антитела к бруцеллёзу. После этого провели дополнительные исследования – был обнаружен и возбудитель бруцеллёза, — рассказал BFM-Новосибирск начальник регионального центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

По словам собеседника, в хозяйстве до сих пор обследуют других животных, которые могли подхватить опасную болезнь. До середины 2025 года очаг будет оставаться под наблюдением.

Бруцеллез — хронически протекающая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся абортами, рождением мертвого или нежизнеспособного приплода, орхитами, эпидидимитами, артритами и бурситами. Человеку в основном инфекция передается от коров, коз, овец, свиней. Чаще всего заражение происходит при употреблении человеком зараженного молока и продуктов его переработки. Инфекция поражает различные органы и вызывает неврологические расстройства, которые могут приводить к инвалидности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области зарегистрирована вспышка гепатита А. По данным регионального Минздрава, за первое полугодие 2024-го зафиксирован 171 случай заражения желтухой. Резкий всплеск заболевания эпидемиологи связывают с частым нарушением санитарных норм в заведениях общественного питания.