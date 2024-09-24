О ремонте дорог к кладбищам рассказала мэрия Новосибирска

В мэрии Новосибирска сообщили о том, как идет ремонт дорог, ведущих к городским кладбищам.
Начальник дептранса Новосибирска Иосиф Кодалаев напомнил, что в этом году из бюджета города выделили дополнительные 30 млн рублей на ремонт подъездных дорог к кладбищам.
Работы начались во всех районах, кроме Калининского, где ведется претензионная работа с подрядчиком.
– До 15 октября все работы планируется завершить, – говорится в сообщении мэрии.
Так например, на обновление асфальтового покрытия на подъездах к кладбищам «Заельцовское» и «Гусинобродское» направили 11 млн рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область в списке аутсайдеров по доле дорог, не соответствующих нормативам.
Источник фото: Freepik / Автор – aleksandarlittlewolf
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