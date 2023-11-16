В банках Новосибирской области нашли 50 фальшивок

В Сибирском ГУ Банка России подсчитали убытки от выявленных фальшивых купюр. С января по сентябрь в новосибирских банках обнаружилось 50 фальшивок на сумму почти 170 тысяч рублей. В финансовом учреждении отмечают, что это значительно меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года ― на 118 купюр.

― Самыми популярными у фальшивомонетчиков по-прежнему являются банкноты номиналом в 5000 рублей. Их было обнаружено 30 штук, и большинство из них имитировали купюры образца 1997 года. На втором месте банкноты в 1000 рублей — их обнаружено 17. Остальные подделки ― это 100, 500 и 2000 рублей, ― рассказали в пресс-службе Сибирского Банка.

Специалисты рекомендуют внимательно проверять все банкноты, оказавшиеся в руках. Нужно внимательно изучить защитные признаки и искать хотя бы 3-5 совпадений. Жителям региона стоит помнить, что в России уголовное наказание предусмотрено не только за изготовление фальшивок, но и за их сбыт. Если у вас вдруг оказалась сомнительная купюра, то ее необходимо отнести в любое отделение банка.