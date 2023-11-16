Средств на развитие ливневых канализаций не хватает в бюджете Новосибирска

Депутат регионального парламента Вячеслав Илюхин пришел на горсовет Новосибирска и попросил коллег рассмотреть вопрос с программой по развитию ливневой канализации. Он напомнил, что в городе есть централизованная ливневка — в Железнодорожном, Центральном районах, а также обособленные участки — в Советском, Первомайском районах, в Пашино.

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев сообщил, что в 2022 году город обращался в областное правительство, чтобы получить финансирование, но на документ пришел официальный отказ. В этом году муниципалитет вновь направил обращение.

— Мы ждем ответ. Посодействуйте со своей стороны как депутат, — обратился к Илюхину Васильев. — Средств, которые есть на эту программу в «МетроМиРе», недостаточно даже на содержание имеющегося комплекса, я уже не говорю о развитии и строительстве новых сетей ливневки, коллекторов и очистных сооружений.

Он пояснил, что эта тема 14 ноября обсуждалась на совещании природоохранной прокуратуры города, и цифры назывались фантастические — сопоставимые с бюджетом города. (Согласно проекту бюджета на 2024 год общий объем доходов Новосибирска — 83 млрд 456,6 млн рублей, общий объем расходов — 85 млрд 256,6 млн рублей. — Ред.)

— Вы говорите: «Мы заявлялись — нам отказали». А кто об этом знал? Почему у депутатов не было этой информации? Наверное, у каждого депутата на округе возникают такие проблемы, а когда мы начинаем их озвучивать, вы говорите, что местечково обменивались письмами с профильным министерством, — возмутился Илюхин. — На каком основании вам отказали?

Вопрос остался без ответа. В итоге депутаты решили рассмотреть ситуацию с реализацией программы развития ливневок на следующем заседании комиссии горсовета.

Напомним, в 2019 году в городе была разработана производственная программа для развития систем ливневой канализации Новосибирска. В 2020 году сообщалось, что протяженность ливневки, которая находится в реестре муниципальной собственности Новосибирска, составляет 252 км. Кроме того, в городе есть еще 42 км бесхозных сетей и 50 км сетей, закрепленных за предприятиями, которые планируется передать муниципалитету. Отмечалось, что до 2028 года в Новосибирске будут построены еще 150 км новой ливневой канализации.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик построит ливневку за 1 млрд рублей в микрорайоне Новосибирска.