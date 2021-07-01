В Банке Акцепт прошло заседание Общественного совета при министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области

Заседание проходило под руководством президента «Новосибирского банковского клуба» Женова В.Г.

В заседании приняли участие 16 спикеров, в том числе Председатель Правления АО «Банк Акцепт» Васильев К.А. Среди участников также были министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Голубенко В.Ю., представители комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Новосибирской области и другие.

Открыл заседание председатель Общественного совета при министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области – Женов В.Г. Далее о результатах такой актуальной и важной деятельности, как повышение финансовой грамотности населения, рассказал директор организации «Новосибирский Дом финансового просвещения» Блинов С.П.

О региональной программе возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории Новосибирской области жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования поведал Голубенко В.Ю. – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области.

В завершение заседания Колотовкина И.А. – начальник управления бюджетного планирования министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области предоставила отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2020 год.

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