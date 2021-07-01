Застройщик микрорайона в Новосибирске попался на незаконном потреблении электроэнергии

При этом в борьбе с подобными нарушениями значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности.

Совсем недавно АО «РЭС» сообщало о привлечении к ответственности злостного нарушителя – гражданина Г., развернувшего предпринимательскую деятельность в Дзержинском районе Новосибирска. По решению суда ему придется выплатить энергетикам более 4 миллионов рублей за незаконно потребленную электроэнергию.

Однако, к сожалению, данный факт пользования «бесплатным» электричеством не является единичным, таким сомнительным способом экономии пользуются представители и куда более крупного бизнеса.

Очередной случай хищения электроэнергии специалистам АО «РЭС» удалось выявить на стройплощадке многоэтажного жилого комплекса по ул. Сержанта Коротаева в Кировском районе Новосибирска. Застройщик микрорайона самовольно подключился к электрическим сетям компании, не поскупившись на прокладку мощного кабеля до ближайшей трансформаторной подстанции.

По факту выявления самовольного подключения к электросетям был введен режим ограничения потребления строительных механизмов, а также составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии общим объемом 1 144 757 кВт*ч и предъявлен нарушителю к оплате. Однако недобросовестный застройщик несколько месяцев игнорировал законные требования АО «РЭС» о возмещении ущерба, в связи с чем энергетики вынуждены были обратиться в суд.

В июне 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с застройщика в пользу АО «РЭС» стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в размере более 5 млн 250 тыс. рублей и процентов на сумму около 50 тыс. рублей.

В ходе процесса представитель застройщика пытался переложить ответственность за принятие решения о незаконном подключении на генерального подрядчика. В итоге, суд признал их позицию несостоятельной и удовлетворил исковые требования АО «РЭС» по возмещению стоимости бездоговорного потребления электроэнергии строительными механизмами.

Примечательно, что обе компании (и застройщик, и генеральный подрядчик) аффилированы с бизнесменом К., представляющим довольно известную на строительном рынке Новосибирска династию.

Остается задать вопрос опытным строителям – стоило ли незаконно подключаться к электросетям, нести затраты на прокладку линий и подключение механизмов, чтобы потом оплачивать огромную компенсацию, судебные издержки и пошлины?

Любому, даже очень далёкому от вопросов энергоснабжения человеку, а тем более бизнесмену понятно, что заключить договор электроснабжения с сетевой организацией и пользоваться энергией на законных основаниях, оплачивая достаточно невысокий тариф, в разы экономичнее, чем «скользкий» путь пользования «бесплатным» электричеством. Жаль лишь, что застройщик многоэтажного жилого комплекса по ул. Сержанта Коротаева пришел к полностью легальному формату сотрудничества с энергетиками только после того, как был «пойман за руку».

Ну а специалисты АО «РЭС» продолжат вести системную работу по борьбе с незаконным потреблением энергоресурса, и стоит отметить, что немаловажную роль в ней играет активность сознательных граждан. В апреле 2021 года в компании принято решение о поощрительных выплатах за подтвердившиеся сообщения о хищении электроэнергии. Таким образом, у добросовестных и неравнодушных потребителей появилась возможность не только пресекать нарушение закона, но и получать за это заслуженное вознаграждение пропорциональное масштабу незаконного потребления.

Сообщение о совершённом либо планируемом хищении электроэнергии с указанием персональных данных для получения вознаграждения можно оставить на официальном сайте АО «РЭС» в разделе «Сообщить о хищении», заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании. Энергетики гарантируют конфиденциальность предоставленной информации о лицах, обнаруживших факты хищения и сообщивших о них.