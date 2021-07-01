Рекламодателям

Застройщик микрорайона в Новосибирске попался на незаконном потреблении электроэнергии

  • 01/07/2021, 11:21
Новости Новосибирска
В акционерном обществе «Региональные электрические сети» продолжается системная работа по выявлению и пресечению хищений электроэнергии.

При этом в борьбе с подобными нарушениями значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности.

Совсем недавно АО «РЭС» сообщало о привлечении к ответственности злостного нарушителя – гражданина Г., развернувшего предпринимательскую деятельность в Дзержинском районе Новосибирска. По решению суда ему придется выплатить энергетикам более 4 миллионов рублей за незаконно потребленную электроэнергию.

Однако, к сожалению, данный факт пользования «бесплатным» электричеством не является единичным, таким сомнительным способом экономии пользуются представители и   куда более крупного бизнеса.

Очередной случай хищения электроэнергии специалистам АО «РЭС» удалось выявить на стройплощадке многоэтажного жилого комплекса по ул. Сержанта Коротаева в Кировском районе Новосибирска. Застройщик микрорайона самовольно подключился к электрическим сетям компании, не поскупившись на прокладку мощного кабеля до ближайшей трансформаторной подстанции.

По факту выявления самовольного подключения к электросетям был введен режим ограничения потребления строительных механизмов, а также составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии общим объемом 1 144 757 кВт*ч и предъявлен нарушителю к оплате. Однако недобросовестный застройщик несколько месяцев игнорировал законные требования АО «РЭС» о возмещении ущерба, в связи с чем энергетики вынуждены были обратиться в суд.

В июне 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с застройщика в пользу АО «РЭС» стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в размере более 5 млн 250 тыс. рублей и процентов на сумму около 50 тыс. рублей.

В ходе процесса представитель застройщика пытался переложить ответственность за принятие решения о незаконном подключении на генерального подрядчика. В итоге, суд признал их позицию несостоятельной и удовлетворил исковые требования АО «РЭС» по возмещению стоимости бездоговорного потребления электроэнергии строительными механизмами.

Примечательно, что обе компании (и застройщик, и генеральный подрядчик) аффилированы с бизнесменом К., представляющим довольно известную на строительном рынке Новосибирска династию.

Новости компаний

Остается задать вопрос опытным строителям – стоило ли незаконно подключаться к электросетям, нести затраты на прокладку линий и подключение механизмов, чтобы потом оплачивать огромную компенсацию, судебные издержки и пошлины?

Любому, даже очень далёкому от вопросов энергоснабжения человеку, а тем более бизнесмену понятно, что заключить договор электроснабжения с сетевой организацией и пользоваться энергией на законных основаниях, оплачивая достаточно невысокий тариф, в разы экономичнее, чем «скользкий» путь пользования «бесплатным» электричеством. Жаль лишь, что застройщик многоэтажного жилого комплекса по ул. Сержанта Коротаева пришел к полностью легальному формату сотрудничества с энергетиками только после того, как был «пойман за руку».

Ну а специалисты АО «РЭС» продолжат вести системную работу по борьбе с незаконным потреблением энергоресурса, и стоит отметить, что немаловажную роль в ней играет активность сознательных граждан. В апреле 2021 года в компании принято решение о поощрительных выплатах за подтвердившиеся сообщения о хищении электроэнергии. Таким образом, у добросовестных и неравнодушных потребителей появилась возможность не только пресекать нарушение закона, но и получать за это заслуженное вознаграждение пропорциональное масштабу незаконного потребления.

Сообщение о совершённом либо планируемом хищении электроэнергии с указанием персональных данных для получения вознаграждения можно оставить на официальном сайте АО «РЭС» в разделе «Сообщить о хищении», заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании. Энергетики гарантируют конфиденциальность предоставленной информации о лицах, обнаруживших факты хищения и сообщивших о них.

Фото предоставлено пресс-службой компании

484

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроэнергия хищения РЭС жкх


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

01/07/2021, 09:57

Кемеровский губернатор разрешил праздновать 300-летие Кузбасса

30/06/2021, 15:28

В 2021 году в Сибири уже предотвращено более 50 нарушений в области транспортной безопасности

24/06/2021, 17:22

Локдаун в Бурятии

23/06/2021, 19:28

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Григорий Якобсон: То, что мы видим на рынке кредитования жилья, очень похоже на ипотечный пузырь

Все материалы
Лента новостей

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

01/07/2021, 10:13

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

01/07/2021, 10:03

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

01/07/2021, 09:57

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

01/07/2021, 09:45
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36
Новости компаний

О ключевых трендах в IТ-индустрии и телеком-сфере журналисты расскажут в номинации «Цифровая Сибирь» от ПАО «Ростелеком»

01/07/2021, 12:46

Трилогия «Классика на Дворцовой» в Новосибирске: оперный марафон в честь Дня города

01/07/2021, 11:28

В Банке Акцепт прошло заседание Общественного совета при министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области

01/07/2021, 11:10

Экологическая акция «Зелёный двор» пришла в Новосибирск

30/06/2021, 17:23

Откройте индивидуальный инвестиционный счет в Банке Акцепт!

30/06/2021, 15:20

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Популярное

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

Губернатора просят помочь МУП «Спецавтохозяйство»

НМЗ «Искра» подтвердил качество и конкурентоспособность продукции на рынке

Какие законы вступят в силу в июле?

Финансы

Новости Сибири

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

Около половины жителей Новосибирска почти не пользуется банкоматами

Власти сами будут предлагать малому и среднему бизнесу госпомощь

За 2020 год выручка НЗРМ составила почти 1,8 млрд рублей

На экспорт металлопродукции введут временные пошлины

Политика

Новости Новосибирска

«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

Кто из ЛДПРовцев выступит «за бедных и за честных»?

Съезд справороссов: какой округ представит Александр Аксененко?

«Родина» выставляет в Госдуму местных депутатов

Интрига, однако: кто возглавил списки КПРФ?

Недвижимость

Новости Новосибирска

Дольщики 40 новосибирских долгостроев получат квартиры

ГК «Расцветай» и Росреестр запустили проект по регистрации договора долевого участия за 100 минут

В Новосибирской области пройдет масштабная оценка кадастровой стоимости недвижимости

Дольщикам крупнейшего долгостроя региона будут выплачены компенсации

Почему нужно покупать квартиру по действующей программе льготной ипотеки?

Технологии

Новости Новосибирска

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Телекоммуникации

Новости компаний

В отдаленные районы Новосибирской области МегаФон отправит передвижной магазин

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

Агропром

Новости Новосибирска

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Фермеров обяжут поднять уровень зарплат работникам

Транспорт

Новости Новосибирской области

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Медицина

Новости Новосибирска

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

Новости Новосибирска

В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

Чай из самогона, баран на вертеле и запеченный судак

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Бескрайний бассейн-инфинити появится в Бугринской роще

Общество

Популярное

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

Владимир Путин привился «Спутником V»

Сергей Бойко предложил здание сибирского полпредства отдать под школу

Кемеровский губернатор разрешил праздновать 300-летие Кузбасса

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска