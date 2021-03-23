В Банке Акцепт стартовала акция для клиентов других банков с отозванной лицензией!

Таким клиентам в Банке Акцепт будут доступны льготные условия по РКО! Открытие счета, сдача наличных в кассу, ведение счета, использование системы ДБО «Интернет-банк» – без комиссии!
Льготные тарифы будут действовать в месяц открытия расчетного счета и в последующие 2 календарных месяца, следующие за месяцем открытия счета. Например, если счет открыт 16.03.2021 года, то льготные тарифы действуют до 31.05.2021 года.
Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо предоставить в банк один из следующих документов:
— копия карточки с образцами подписей;
— выписка (копия выписки) по счету;
— иной документ (копия), подтверждающий наличие расчетного счета в банке.
Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
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Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»
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