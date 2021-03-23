Первые официально заявившиеся в Госдуму от Новосибирской области

Среди первых претендентов на участие во внутрипартийном голосовании партии «Единая Россия», по результатам которого будут определены кандидаты в депутаты Госдумы — депутат Заксобрания, главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский и активист реготделения «Волонтеры Победы» Мария Игошкина. Об этом сообщают в реготделении «Единой России».

— Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет по самой открытой и конкурентной модели, — сообщают в областном отделении партии. — Избиратели по всей стране смогут принять в нем участие и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября. Регистрация кандидатов идет на официальном сайте предварительного голосования и продлится до 29 апреля. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг». По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов. Их утвердит съезд «Единой России».

Напомним, что Иванинскому однопартийцы пророчат участие в выборах по округу №135, который в настоящее время представляет в Госдуме единоросс Андрей Каличенко. Основным соперником Олега Иванинского в настоящий момент является экс-депутат Заксобрания и экс-советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов, выдвинутый конференцией реготделения КПРФ.

Что касается других округов, то, как уже сообщалось, вероятнее всего, на округе №136 выступит действующий депутат Госдумы Дмитрий Савельев, на выборах предыдущего созыва избранный под флагом ЛДПР. Ему будет противостоять бывший вице-спикер горсовета Новосибирска, секретарь реготделения КПРФ Ренат Сулейманов. На 137 округ со 136 единороссы намерены передвинуть еще одного своего депутата — Максима Кудрявцева, пару которому составит глава Первомайского района Виталий Новоселов. Наконец, на округе №138, как и пятью годами ранее, сразятся единоросс, депутат Госдумы Виктор Игнатов и коммунист, депутат Заксобрания области Роман Яковлев.

Если говорить про Марию Игошкину, то в конце января она была отобрана для участия в федеральном партийном проекте по подготовке кандидатов-единороссов. Вторым «студентом» от Новосибирской области стал гендиректор компании «Гофромастер» Игорь Диденко. Ранее ни один из двух кандидатов не был замечен в большой политике.