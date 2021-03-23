ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности

Компании бизнеса начинают сотрудничество с центром спасения дельфинов Дельфа и проектом Собиратор — командой экспертов в сфере экологического образования, раздельного сбора и переработке мусора. Средства, направляемые ВТБ Капитал Инвестиции на благотворительность, будут распределяться между организациями, подключенными к программе.

ВТБ Капитал Инвестиции первыми на рынке запустили фонд со встроенной благотворительностью в прошлом году. 20% вознаграждения за управление активами фонда ВТБ — Фонд Золото управляющая компания направляет на благотворительность. В 2020 г. весь объем средств в пользу подопечных фонда «Старость в радость». С каждой инвестированной клиентом 1000 рублей ВТБ Капитал Инвестиции перечисляют 2 рубля из собственных средств на нужды благотворительного фонда. По итогам 2020 года фонду было перечислено более 4 млн руб. Средства были направлены на обеспечение медикаментами и бесконтактными термометрами трех домов-интернатов для престарелых и инвалидов, оплату труда дополнительных сотрудников по уходу за подопечными интернатов и организации их досуга, приобретение новогодних подарков.

Помимо этого, в 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции согласовали практику выделения единоразовой помощи по запросу на проекты благотворительных фондов из вознаграждения управляющей компании от управления ОПИФ и поддержал проект благотворительного фонда «РАЗНЫЕ ДЕТИ» (благотворительный фонд помощи воспитанникам интернатов, детям с синдромом Дауна и детям с ограниченными возможностями здоровья) «Помоги мне это сделать самому!».