В Банке «Левобережный» рассказали, как улучшить жилищные условия с помощью материнского капитала

Семьи, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился ребенок или у которых есть ребенок-инвалид, могут направить материнский капитал на первоначальный взнос в рамках госпрограммы «Семейная ипотека». По ней Банк «Левобережный» (ПАО) предлагает одну из самых низких ставок на ипотечном рынке – от 4,4% до 5,9% годовых*. В ипотеку можно взять квартиру в строящемся или готовом доме. Сумма кредита – от 500 тысяч до 6 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет.

Также до трехлетия ребенка можно воспользоваться средствами маткапитала при покупке жилья по программе «Лайт». Кредит выдается на сумму, равную размеру маткапитала**. С 1 февраля 2022 г. он составляет 524,5 тысячи рублей за рождение или усыновление первенца, 693,1 тысячи рублей – за второго ребенка, если ранее капитал не использовался.

Срок программы «Лайт» – от 1 до 15 лет. Для подачи заявки необходим минимальный пакет документов, а сам кредит будет погашен, как только средства маткапитала поступят в банк.

Оставить заявку на ипотеку можно любым удобным способом – на сайте Банка «Левобережный», в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Асино, ул. Советская, 30;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

* По семейной ипотеке ставка 4,4% годовых действует при первоначальном взносе от 15%, подтверждении дохода выпиской из ПФР, применении опции «Специальная программа для медицинских/научных работников», оформлении страхования объекта, жизни и трудоспособности. Ставка 5,9% годовых действует при первоначальном взносе от 20%, отсутствии личного страхования, без подтверждения дохода.

** Сумма кредита по программе «Лайт» – от 150 000 до 693 144,1 руб., может быть увеличена на сумму региональной субсидии за рождение ребенка. Ставка – от 23% до 25% годовых, зависит от количества детей у заемщика. Страхование по кредиту добровольное.