Банк Уралсиб в Новосибирске за 1 квартал открыл более 1 тысячи расчетных счетов

Сегодня Банк Уралсиб предлагает клиентам-предпринимателям не только открытие счетов, депозитов и выдачу кредитов, но и удобные бизнес-карты с кэшбеком, а также бесплатную онлайн-бухгалтерию для ИП как дополнительную услугу и ряд нефинансовых сервисов для ведения бизнеса. У Уралсиба в линейке есть тарифы, разработанные специально для разных категорий клиентов, например, предприятий с небольшим оборотом, организаций с быстрорастущим бизнесом, а также для начинающих компаний.

«Динамичный рост клиентской базы стал возможным благодаря нашим выгодным предложениям обслуживания, электронным сервисам, в том числе нефинансовым, а также долгосрочной перспективе сотрудничества с нашими клиентами», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

В марте этого года Банк Уралсиб в Новосибирске открыл центр развития малого бизнеса, главными задачами которого стало привлечение и обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса, развитие потенциала предпринимательства и расширение действующей базы клиентов, формирование долгосрочных взаимовыгодных отношений с предпринимателями.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования МСБ в 2021 году (Эксперт РА).