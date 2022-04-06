Власти пытаются сохранить производственное предприятие фабрики «Обувь России»

— На позапрошлой неделе, по просьбе акционеров компании «Обувь России», мы проводили совещание с банками-кредиторами. Там не только ВТБ, еще «Промсвязьбанк», «Сбербанк». Сегодня рассматриваем, чтобы сохранить актив, который является производством — фабрика S-TEP в Бердске, — сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

По его словам, здесь как нельзя кстати, стало постановление правительства РФ о приостановке всех процедур банкротства. Напомним, недавно появилась информация о том, что ВТБ планирует обратиться в суд, чтобы признать банкротом «Обувь России», а также ключевого акционера компании.

— Предприятие («Обувь России») давно оказалось в той ситуации, в которой сейчас есть. На него не повлияла сегодняшняя ситуация — с 24-28 февраля, — подчеркнул Сергей Семка. — Сегодня в компании по всей Росси работает порядка 3,5 тыс человек. Это и розничная сеть, и финансовая компания, и одно единственное действующее предприятие по производству обувь — в Бердске.

OR GROUP входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. Управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 6691 объект в 293 городах России. Напомним, в начале февраля OR GROUP (ПАО «ОР Групп», ранее — «Обувь России») объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. При этом уже в феврале компания выплатила по купонам держателям облигаций других серий.

В сентябре 2021 года пресс-служба компании сообщала, что OR GROUP планирует совершить сделку с Navigator Acquisition Corp., зарегистрированной на Канадской фондовой бирже венчурного капитала в виде слияния дочерней компании группы, микрофинансовой организации ООО МКК «Арифметика» и Navigator. Согласно договоренностям, «Арифметика» станет дочерней компанией Navigator. При этом OR GROUP будет владеть около 93% находящихся в обращении акций Navigator, а действующие акционеры Navigator — 7% акций.

В июле компания также сообщала, что приобрела лицензию Universal Studios Limited на право выпускать и продавать обувь под брендами «Миньоны», «Мир юрского периода», «Тролли», «Спирит» на территории России и стран СНГ сроком на 2,5 года.

В июне 2021 года компания сообщала о трансформации в универсального ритейлера.

В январе 2021 года на фабрике в Бердске компания запустила проект «бережливого производства».