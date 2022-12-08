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В банке «Открытие» опровергли информацию о смене руководства

  • 08/12/2022, 17:04
Автор:
Новости компаний
В настоящее время Банком России, единственным акционером банка «Открытие», никаких официальных решений не принято, уточнили в пресс-службе банка.

Сегодня пресс-служба банка «Открытие» распространила заявление в связи с публикацией в СМИ информации «о якобы произошедших кадровых изменениях в руководстве банка и сворачивании кредитной организацией банковской деятельности».

— На данный момент Банком России, единственным акционером банка «Открытие», никаких официальных решений не принято, — говорится в заявлении.

В пресс-службе банка напомнили, что ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина несколько раз заявляла, что ЦБ РФ планирует продать группу «Открытие» банку ВТБ до конца текущего года. Но на сегодняшний день детали возможной сделки по-прежнему только обсуждаются.

— Вне зависимости от того, будет ли группа «Открытие» продана банку ВТБ или останется в собственности Банка России, на клиентах «Открытие» это никак не отразится, — подчеркнули в пресс-службе. — Условия по действующим продуктам и услугам не изменятся, все сервисы и услуги будут доступны нашим клиентам полном объеме.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

Фото пресс-службы банка

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Рубрики : Общество Банки

Регионы: Россия

Теги : продажа деятельность банки Банк Открытие


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