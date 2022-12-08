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На мусорном полигоне в Пашино начнется рекультивация

  • 08/12/2022, 16:59
Автор:
рекультивация свалки
Следом на очереди рекультивация левобережной и гусинобродской свалок.

В рамках нацпроекта «Экология» госпрограммы «Чистая страна» в Новосибирске стартуют мероприятия по рекультивации полигона в Пашино Калининского района. Данные мероприятия будут осуществляться на протяжении двух лет за счёт средств бюджетов трёх уровней — федерального (более 162 млн руб), регионального (45 млн) и городского (10 млн) бюджетов. Общая стоимость работ по рекультивации 219 млн руб.

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За два года эта территория, источник неприятных запахов, к которой неприятно приближаться, должна превратиться в приемлемую зону, говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Мы в качестве пилотного проекта уже отыграли конкурс, подписали соответствующее соглашение. Начнём работу с начала следующего года.

По словам главы города, Пашино станет пилотным проектом в регионе по рекультивации территорий, занятых полигонами.

Подобного вида работы на территории области ни разу не проводились, напоминает градоначальник. Впереди рекультивационные работы по Левобережному полигону. Он тоже исчерпывает свои возможности по размещению ТКО. А затем наступит очередь и полигона на Гуинобродском шоссе.

Напомним, о том, что эти полигоны вскоре будут заполнены на 100% глава города говорил в ходе июльской сессии областного заксобрания.

В то же время, как показала история, выбор мест под создание новых объектов, в частности, на правом берегу спровоцировал протесты местных жителей, собственников прилегающих дачных участков и поддерживающих их активистов-экологов.

По информации мэрии Новосибирска, участок в Пашино, ранее эксплуатируемый как полигон, находится в муниципальной собственности. Полигон в 2019 году прекратил свою работу, так как на территории 10,8 гектаров скопилось большое количество твердых бытовых отходов (более 1 млн кубометров).

 

Ранее редакция сообщала о пилотном проекте по зимней уборке улиц Новосибирска.

фото — pixabay.com, автор — Alexas_Fotos

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Рубрики : ЦУР Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : уборка мусора рекультивация полигона


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