На мусорном полигоне в Пашино начнется рекультивация

В рамках нацпроекта «Экология» госпрограммы «Чистая страна» в Новосибирске стартуют мероприятия по рекультивации полигона в Пашино Калининского района. Данные мероприятия будут осуществляться на протяжении двух лет за счёт средств бюджетов трёх уровней — федерального (более 162 млн руб), регионального (45 млн) и городского (10 млн) бюджетов. Общая стоимость работ по рекультивации — 219 млн руб.

Для мусорного полигона между Кольцово и Академгородком подготовят программу рекультивации За два года эта территория, источник неприятных запахов, к которой неприятно приближаться, должна превратиться в приемлемую зону, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Мы в качестве пилотного проекта уже отыграли конкурс, подписали соответствующее соглашение. Начнём работу с начала следующего года.

По словам главы города, Пашино станет пилотным проектом в регионе по рекультивации территорий, занятых полигонами.

— Подобного вида работы на территории области ни разу не проводились, — напоминает градоначальник. — Впереди — рекультивационные работы по Левобережному полигону. Он тоже исчерпывает свои возможности по размещению ТКО. А затем наступит очередь и полигона на Гуинобродском шоссе.

Напомним, о том, что эти полигоны вскоре будут заполнены на 100% глава города говорил в ходе июльской сессии областного заксобрания.

В то же время, как показала история, выбор мест под создание новых объектов, в частности, на правом берегу спровоцировал протесты местных жителей, собственников прилегающих дачных участков и поддерживающих их активистов-экологов.

По информации мэрии Новосибирска, участок в Пашино, ранее эксплуатируемый как полигон, находится в муниципальной собственности. Полигон в 2019 году прекратил свою работу, так как на территории 10,8 гектаров скопилось большое количество твердых бытовых отходов (более 1 млн кубометров).

Ранее редакция сообщала о пилотном проекте по зимней уборке улиц Новосибирска.