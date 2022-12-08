Сроки сдачи станции метро «Спортивная» снова сдвигаются

Сроки сдачи в эксплуатацию станции метро «Спортивная» могут быть сдвинуты. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопросы городских СМИ о перспективе ввода объекта. По словам главы города, причиной стали некоторые бюрократические формальности.

— Физически работы будут закончены до конца этого года, — заявляет Анатолий Локоть. — Со вводом сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что требуется доработать документацию и решить все бумажные вопросы. Но физическая готовность сегодня высокая.

Напомним, что «бумажно-бюрократические» вопросы стали традиционным препятствием к реализации станции ещё на стадии её проектирования. Как уже сообщалось Главгосэкспертиза не с первого раза приняла у Новосибирской мэрии проектно-сметную документацию, выявив недостатки при её составлении.

В дальнейшем уже в текущем году даже при высокой готовности, о которой говорят в мэрии, сроки ввода станции в эксплуатацию неоднократно сдвигались. В сентябре мэр города Анатолий Локоть проинформировал о переносе даты ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске на месяц позже, чем было запланировано. Изначально предполагалось, что это произойдет в октябре текущего года. Тогда, по словам градоначальника, на объекте уже были установлены раздвижные двери, завершена отделка центрального фойе. Из работ по внутренней отделке оставался потолок, установка турникетов, а также благоустройство прилегающей территории. В начале ноября в интервью «Деловому кварталу» директор МУП «Метро Мир» Александр Мысик (в настоящее время находится под следствием) заявлял о сдаче объекта в декабре текущего года. Оптимистичные прогнозы делал и директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, который в августе предрекал 100%-ю готовность объекта к сентябрю текущего года.

В то же время пока остаётся открытым вопрос и о сроках ввода ещё одного масштабного строящегося объекта – ледовой арены, реализуемой по линии правительства Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что уже сделано на станции «Спортивная».