В Барабинске запускают масштабный проект стоимостью 1,2 млрд рублей

Администрация Барабинского района Новосибирской области объявила тендер на выбор подрядчика для строительства водозаборных скважин и станций водоподготовки в городе Барабинске. Стартовая цена контракта — 1,2 млрд рублей. Итоги торгов планируется подвести в середине июня.

Подрядчик будет выполнять работу в три этапа. Полностью сдать объекты он должен до конца декабря 2026 года.

Напомним, в 2024 году в Новосибирской области продлили региональную программу по повышению качества водоснабжения. В рамках этой программы до 2026 года в Барабинске, Каргате и Чанах планируется построить масштабные комплексы водоснабжения. Как ранее сообщал и.о министра ЖКХ Евгений Назаров, в целом на реализацию программы планируется направить 9,6 млрд рублей.

В соцсетях жители Барабинска много лет жалуются на качество воды.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеры остались без воды под Новосибирском.