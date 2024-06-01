В Барабинске запускают масштабный проект стоимостью 1,2 млрд рублей

Администрация Барабинского района Новосибирской области объявила тендер на выбор подрядчика для строительства водозаборных скважин и станций водоподготовки в городе Барабинске. Стартовая цена контракта — 1,2 млрд рублей. Итоги торгов планируется подвести в середине июня.
Подрядчик будет выполнять работу в три этапа. Полностью сдать объекты он должен до конца декабря 2026 года.
Напомним, в 2024 году в Новосибирской области продлили региональную программу по повышению качества водоснабжения. В рамках этой программы до 2026 года в Барабинске, Каргате и Чанах планируется построить масштабные комплексы водоснабжения. Как ранее сообщал и.о министра ЖКХ Евгений Назаров, в целом на реализацию программы планируется направить 9,6 млрд рублей.
В соцсетях жители Барабинска много лет жалуются на качество воды.
Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеры остались без воды под Новосибирском.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru