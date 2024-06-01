Количество кредитов на покупку жилья в новостройках сократилось на 10% в Новосибирске

По данным Банка России, за январь — апрель 2024 года количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства накопленным итогом в Новосибирской области составило 4 059 ед., что на 0,4% меньше аналогичного показателя 2023 года (4 076 ед.), констатируют аналитики ЕРЗ.РФ.

Отметим, что с начала года по конец марта выдачи росли, хотя и менее быстрыми темпами, чем в 2023 году, а в апреле их количество уменьшилось на 10,0% по сравнению с апрелем 2023 года (1 180 против 1 311 годом ранее).

В целом за 4 месяца 2024 года объем ипотечного кредитования для долевого строительства накопленным итогом в Новосибирской области составил 18,31 млрд ₽, что на 0,8% больше аналогичного показателя 2023 года (18,15 млрд ₽). При этом в апреле объем ипотечных кредитов, выданных для долевого строительства, уменьшился на 4,5% по сравнению с апрелем 2023 года (5,56 млрд ₽ против 5,82 млрд ₽ годом ранее).

Как отмечает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, динамика ипотечных кредитов в регионе идет в разрез с общероссийскими трендами.

― Согласно информации, размещенной на сайте ЦБ РФ, число ипотечных кредитов под залог ДДУ в целом по РФ выросло к апрелю 2023 года на 3,7%. По числу кредитов на новостройки в стране непрерывный рост с начала года, в Новосибирской области апрель хуже марта на 6,7%. Подобная ситуация и по динамике объемов ипотечных кредитов, ― констатирует эксперт.

При этом количество и объем кредитов на вторичном рынке в апреле выросли к марту, а число кредитов под залог ДДУ уменьшилось

― Рынок качнулся в сторону готового жилья ещё до отмены льготной ипотеки, ― считает Николаев. ― Частично этот феномен можно объяснить увеличением в сделках доли квартир в сданных домах, напрямую от застройщика по ДКП, где действуют льготная и семейные программы. Но в любом случае это неприятный звоночек для застройщиков с завышенными ценами.

Ранее редакция сообщала о том, что почти на 5% выросли цены на новостройки в Новосибирской области с начала года.