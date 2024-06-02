Двое детей на самокатах пострадали в авариях в Новосибирске

В Новосибирске 1 июня, в День защиты детей, двое юных самокатчиков попали в аварию.
14-летняя девочка пострадала при столкновении двух электросамокатов на Красном проспекте. Как сообщили в Госавтоинспекция по Новосибирской области ее сбил неустановленный водитель на неустановленном электросамокате.
— После происшествия один из водитель скрылся с места аварии, — добавили в ведомстве.
Девочку-подростка с места ДТП увезли в больницу.
Вторая авария произошла на территории двора дома №98 по улице Зорге. 24-летний водитель автомобиля Honda Torneo сбил 10-летнего мальчика на самокате. Ребёнок также был доставлен в больницу.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске хотят ввести блокировку парных поездок на электросамокатах. Идею запрета от сервиса Whoosh уже запустили в Санкт-Петербурге и планируют реализовать в других городах России.
Источник фото: freepik.com, freepik
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