Двое детей на самокатах пострадали в авариях в Новосибирске

В Новосибирске 1 июня, в День защиты детей, двое юных самокатчиков попали в аварию.

14-летняя девочка пострадала при столкновении двух электросамокатов на Красном проспекте. Как сообщили в Госавтоинспекция по Новосибирской области ее сбил неустановленный водитель на неустановленном электросамокате.

— После происшествия один из водитель скрылся с места аварии, — добавили в ведомстве.

Девочку-подростка с места ДТП увезли в больницу.

Вторая авария произошла на территории двора дома №98 по улице Зорге. 24-летний водитель автомобиля Honda Torneo сбил 10-летнего мальчика на самокате. Ребёнок также был доставлен в больницу.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске хотят ввести блокировку парных поездок на электросамокатах. Идею запрета от сервиса Whoosh уже запустили в Санкт-Петербурге и планируют реализовать в других городах России.