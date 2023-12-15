Новосибирскую школу обязали выделить по 2,5 метра на каждого ученика

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел иск регионального Роспотребнадзора и обязал учебное заведение выделить по 2.5 квадратных метра на каждого ученика до 1 апреля 2024 года.

Речь идет о школе №217 на Виктора Шевелева в микрорайоне «Матрёшкин двор», где обучается почти 3,5 тысячи детей.

Директор учебного заведения в полном недоумении и как исполнить решение суда пока не знает.

— В школе 3475 учеников. Класс — 63 квадрата. Он рассчитан на 27 учеников, а по факту в каждом кабинете 36 детей учится, — сообщила Om1 директор школы №217 Елена Третьякова.

Руководитель планирует обратиться за помощью в департамент образования.

Школа №217 в микрорайоне «Матрёшкин двор» открылась в феврале 2020 года. Учебное здание рассчитано на 1100 детей.

Ранее редакция сообщала, о новосибирской школе, которая поставила рекорд, набрав 15 первых классов.