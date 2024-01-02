Сотрудник ДПС выстрелил в стаффорширского бультерьера в Новосибирске

Владельцев собаки, которые ехали в машине марки «ВАЗ-2112» и пребывали в состоянии алкогольного опьянения, остановил патруль ГИБДД. Вместе с пассажиркой в салоне находился стаффорширский бультерьер, говорится в сообщении «АСТ-54» в VK.

Полицейские попросили нарушителей предъявить документы, на что получили отказ. Тогда на место происшествия был вызван еще один экипаж ДПС.

Во время разбирательств 29-летняя пассажирка задержанного авто отпустила бультерьера с поводка, после чего тот напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. Чтобы защитить напарника, другой сотрудник ДПС выстрелил и ранил собаку.

После случившегося пса доставили в ветеринарную клинику, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В свою очередь, пьяных сибиряков доставили в отдел полиции, где в отношении водителя составили административный протокол по ст.19.3 КоАП РФ «Неподчинение законному требованию сотрудника полиции». Наряду с этим ведется доследственная проверка по ст.264.1 УК РФ «Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

При этом в отношении женщины составили административный материал по статье о неподчинении законному требованию сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП РФ).

После окончания проверки правоохранители примут процессуальное решение в отношении водителя и его пассажирки, добавили в МВД.

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