Пять привычек, способных продлить жизнь новосибирцам, назвали врачи

Принято считать, что продолжительность жизни находится в прямой зависимости от генетики, однако научные эксперты сообщили о ряде полезных привычек, которые способны не только продлить жизнь, но и заметно улучшить ее качество, говорится на платформе The Conversation.

На перовом месте привычка правильно питаться, употребляя растительную пищу. Согласно исследованиям, растительные продукты содержат антиоксиданты и вещества, которые в силах снижать воспаление в организме, являясь опасным фактором для рака, заболеваний кишечника и сосудов.

Следующая привычка основана на поддержании здорового веса.

Третья привычка — это физическая активность на регулярной основе. Таким образом вы защитите себя от хронических заболеваний, снизите уровень стресса, улучшите психическое здоровье и кровяное давление.

Еще одной из привычек специалисты называют отказ от курения и вейпинга. Врачи настаивают на том, что безопасного уровня курения просто не существует. Следует помнить, что абсолютно каждая сигарета увеличивает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

И последняя, пятая привычка — избегать социальной изоляции. Как ни странно, но одиночество способно увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, деменции, тревоги и депрессии, а также может иметь негативное воздействие на физическое состояние здоровья.

Ранее редакция сообщала, что ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь.