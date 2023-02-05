В Барнауле построят теннисный центр

Градостроительный совет мэрии Барнаула поддержал проект строительства в городе регионального центра по настольному теннису. Его планируют построить на Павловском тракте, 156б, рядом с ТЦ «Лента».

Въезд в спортивный центр осуществляется со стороны улицы 65 лет Победы. Внутри двухэтажного здания площадью 4,5 тысяч квадратных метров будут располагаться три зала. Это универсальный зал с трибунами на 100 человек, в этом зале смогут тренироваться баскетбольный клуб «Барнаул» и волейбольная команда «Университет», поясняет пресс-служба мэрии. Игровой зал — непосредственно для настольного тенниса; в нем разместят 12 столов для игры. Этого количества будет достаточно, чтобы проводить тренировки и соревнования всероссийского уровня. В спортивном сооружении, которое планируется сдавать в аренду детско-спортивным школам, появится еще один тренажёрный зал, а также раздевалки, душевые, административные помещения.

На прилегающей к спортивному объекту территории планируется сохранить существующие зеленые насаждения, обустроить парковку на 52 места, в том числе 4 —для маломобильных групп населения, тротуары, установить лавочки и фонари.

Средства на строительство теннисного центра предусмотрены краевой адресной инвестиционной программой.

— Объект, безусловно, нужный для города. Проект даст новую жизнь данному участку, — отметил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

В итоге эскизный проект одобрен к реализации.

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