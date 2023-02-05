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«Горводоканалу» напомнили об инвестиционной программе

  • 05/02/2023, 14:36
инвестиционная программа Горводоканала
На областном уровне дают понять, что регулярно поддерживать муниципальное предприятие не намерены.

— МУП «Горводоканал» следует обзавестись собственной инвестиционной программой для решения насущных задач, такой посыл в своём выступлении в мэрии Новосибирска по итогам работы городского коммунального сектора в 2022 году обозначил глава областного МинЖКХ Денис Архипов.

новости Новосибирска

Областной бюджет перечислил «Горводоканалу» Новосибирска 600 млн рублей

Министр напомнил, что ранее предприятию в рамках областной программы были направлены средства регионального бюджета в размере 400 млн руб. на водоснабжение частного сектора.

В крупном мегаполисе ресурсоснабжающие организации своими инвестиционными программами должны решать все задачи, считает министр. Да, мы ограничены уровнем платежей граждан. Но ведь это коммерческая услуга, а не социальная. Есть механизм (Работы предприятия.  Ред.) через инвестиционную программу. Те 400 млн руб., которые были направлены в отношении «Горводоканала» это существенная помощь. Но такие решения не должны быть системными. Я знаю, что регулятор принял определённые действия для того, чтобы такого разрыва (Кассового.  Ред.) больше не появлялось у «Горводоканала».

Между тем, ещё летом 2021 сообщалось, что предприятие готовит 9-летнюю инвестпрограмму  по повышению экологической эффективности стоимостью в 9 млрд руб. Об аналогичной программе заявляли и в муниципальном предприятии «Метро Мир».

тариф на воду

Тариф на воду могут еще раз повысить

Напомним, что о непростом экономическом положении МУП «Горводоканал» в ноябре прошлого года заговорили депутаты горсовета, по мнению которых, наиболее приемлемая возможность сохранить экономику стратегического предприятия поднять тариф на воду для населения. Озвучивалась цифра индексации тарифа в 13 14%.

На поднятие тарифа в этот раз намекнул и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По тарифам мы отстаём, говорит мэр. Но более дешёвой воды, чем в Новосибирске, ни в Сибири, ни в России я не знаю. «Загонять» дальше «Горводоканал»? Мы его загоним, амортизируем всё, а потом будем думать, как из тяжёлой ямы вытащить. Своевременные и взвешенные решения на этот счёт должны быть. Спасибо (Области.  Ред.) за поддержку, она необходима. Она в какой-то степени компенсирует накопившееся отставание. Но надо дальше двигаться. Сегодня источник финансирования только тариф.

По информации мэрии Новосибирска, в 2022 году на сетях водоснабжения и водоотведения выявлено 708 дефектов (+23% к 2021 году). В 2022 году МУП «Горводоканал» выполнял работы по капитальному ремонту сети водоснабжения и водоотведения, отремонтировано 1,6 км сетей. Финансовые затраты на эти работы составили порядка 214 млн руб., что вдвое больше, чем в 2021 году. Одновременно продолжается программа реконструкции водопроводов частного сектора. Общая сумма бюджетного финансирования по 2022 году составила 64 млн руб. В 2021 – 2022 году МУП «Горводоканал внедрил автоматизированную систему управления технологическими процессами в части модернизации и реконструкции канализационных насосных станций. Также внедрена автоматизированная система контроля качества воды на водопроводных и очистных сооружениях.

 

Ранее редакция сообщала о перспективах финансирования госпрограмм отрасли ЖКХ в 2023 году.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : тариф на воду инвестиционная программа Горводоканала водоснабжение Новосибирска


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