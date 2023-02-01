В парке «Арена» к Дню города планируют открыть визит-центр

— На сегодняшний день в парке «Арена» работают две детские игровые площадки, детская полоса препятствий, баскетбольная площадка, 6 волейбольных полей с песчаным покрытием, которые также можно использовать для зимнего волейбола, а также площадка для воркаута с тренажёрами, — сообщил заместитель директора муниципального учреждения «Городские парки» Игорь Долозов в ходе отчета управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска об итогах работы в 2022 году.

К юбилейному Дню города — 130 лет с момента основания, — который пройдет в конце июня, в парке планируется ввести первый в Новосибирске современный бетонный скейт-парк и памп-трек, открыть визит-центр и обустроить прибрежную территорию.

— Проектом предусмотрено, что на территории парка и прилегающих территориях будут проводиться большие спортивные мероприятия, в том числе марафон и полумарафон, а также мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», — говорит Долозов. — В перспективе произойдет объединение парка «Арена» и Бугринской рощи через создание благоустроенной рекреационной зоны вдоль реки Обь. Ее рабочее название — «Парк Усть-Тула».

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэрии использовать опыт украшения Новосибирска в новогодние праздники при подготовке к Дню города. Ранее мэр Новосибирска сообщал, что в парке «Арена» планируется сделать еще одну площадку для наблюдения за салютами , чтобы разнести гостей города и новосибирцев по берегам Оби и избежать столпотворения в массовые праздники.

Парк «Арена» расположен рядом с новым ледовым дворцом спорта на левом берегу Оби. Был открыт для посещений 25 декабря 2022 года. В перспективе массовый доступ к нему будет обеспечен через станцию метро «Спортивная», которая находится в финальной стадии строительства. Пока до парка можно добраться на машине.

Ранее редакция сообщала, что на восстановление дороги к ледовой арене нужно около 300 млн рублей.