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Частные медорганизации в 2022 году получили из фонда ОМС 3 млрд рублей

  • 05/02/2023, 10:08
Автор:
Частные клиники Новосибирска
40% оказываемых ими услуг, приходится на стоматологическую помощь.

— Количество частных медорганизаций, сотрудничающих с фондом, в Новосибирской области практически не меняется и составляет 36-38 партнеров, —  сообщила на пресс-конференции директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области Елена Ягнюкова.

По ее словам, в прошлом году за оказание медпомощи частникам было перечислено около  3 млрд рублей или 7% от общего объема финансирования, поступающего в другие медицинские учреждения области.

Основным профилем, по которому работают частные медорганизации, является стоматологическая помощь — 40%, на втором месте находятся услуги по реабилитации, в том числе предоставляемые санаториями. На третьем — организации, оказывающие пациентам диализную помощь. Кроме того, в 2022 году в регионе были открыты частные центры амбулаторной онкопомощи к которым прикреплено определенное количество жителей. Например, такой центр работает в Академгородке.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в регионе резко увеличили финансирование программ реабилитации. 

Фото: pixabay.com — drshohmelian

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Рубрики : Власть Бизнес Медицина Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Частные медорганизации Частные клиники Новосибирска услуги по реабилитации медицинские услуги


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