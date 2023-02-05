Частные медорганизации в 2022 году получили из фонда ОМС 3 млрд рублей

— Количество частных медорганизаций, сотрудничающих с фондом, в Новосибирской области практически не меняется и составляет 36-38 партнеров, — сообщила на пресс-конференции директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области Елена Ягнюкова.

По ее словам, в прошлом году за оказание медпомощи частникам было перечислено около 3 млрд рублей или 7% от общего объема финансирования, поступающего в другие медицинские учреждения области.

Основным профилем, по которому работают частные медорганизации, является стоматологическая помощь — 40%, на втором месте находятся услуги по реабилитации, в том числе предоставляемые санаториями. На третьем — организации, оказывающие пациентам диализную помощь. Кроме того, в 2022 году в регионе были открыты частные центры амбулаторной онкопомощи к которым прикреплено определенное количество жителей. Например, такой центр работает в Академгородке.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в регионе резко увеличили финансирование программ реабилитации.