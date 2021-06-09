Новосибирские бизнес-инкубаторы предлагают аренду

15 июня завершится прием заявок на аренду площадей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Организатор конкурса – МАУ «Городской центр развития предпринимательства» при департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

— В бизнес-инкубаторе по адресу: ул. Есенина, 8/4 выставлено на конкурс производственное помещение площадью 17,7 кв. метра, стоимость аренды в первый год – 85 рублей за 1 кв метр. В бизнес-инкубаторе по адресу: ул. Троллейная, 87/1 выставлены на конкурс несколько офисных помещений площадью от 12,2 до 23,8 кв. метра, стоимость аренды в первый год составит 160 рублей за 1 кв. метр, производственное помещение площадью 140,6 кв. метра – 120 рублей за 1 кв. метр в первый год аренды, — говорится в сообщении.

Помещения в бизнес-инкубаторах предназначены для начинающих предпринимателей (на момент подачи заявки должно пройти не более трех лет с момента регистрации ИП или ООО). Договор заключается на три года. Следующий конкурс на офисные и производственные помещения планируется в июле 2021 года.

Подготовить пакет документов помогают специалисты МАУ «Городской центр развития предпринимательства».

Подробная информация о конкурсе размещена на портале «Малое и среднее предпринимательство города Новосибирска»

Для получения информации о помещениях и просмотра можно обратиться в бизнес-инкубатор на ул. Есенина, 8/4, телефоны: 284-45-00, 284-45-05 и в бизнес-инкубатор на ул. Троллейной, 87/1, телефоны: 319-78-00, 319-78-05.