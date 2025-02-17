Гигантский ёрш из Обского моря удивил рыбаков и ихтиолога в Новосибирске

На сайте Fshingsib.ru учитель и заядлый рыбак с ником Диман1975 поделился своей недавним уловом. Он поймал обычного ерша, но очень большого. Дома он измерил рыбу: весы показали 220 граммов, а рулетка — 21 сантиметр.

Елена Ядренкиная, ихтиолог из Института систематики и экологии животных СО РАН, рассказала, что ерши, конечно, вырастают до 21 сантиметра, но крайне и крайне редко.

— Ерш — не такая простая рыба! Да, он мелкий, но может нанести серьёзный ущерб другим видам, охотно поедая их икру. Может в условиях хорошей кормовой базы давать вспышку численности. Ёрш — надёжный индикатор качества воды, поскольку требователен к кислородному режиму и проточности. В стоячих водах он не обитает, — рассказала она.

Кандидат в мастера по рыболовному спорту, член сборной Новосибирской области Никита Дюпин тоже был впечатлён гигантским размером пойманного ерша. По его словам, ещё 30-40 лет назад на такую рыбку никто бы не обратил внимания.

— К сожалению, сейчас поймать двухсотграммового ерша действительно редчайшее событие. Очень давно я был свидетелем, как парень на блесну зацепил 500-граммового ерша. А сейчас основной вес ерша – это граммов 30. Ну максимум 50 граммов. А тут сразу 220! За последние лет десять такого размера ершей у нас не было, — добавил Дюпин изданию VN.

Как утверждает опытный рыболов-спортсмен, самые крупные ерши встречаются в Новосибирском водохранилище. В самой Оби тоже можно поймать эту рыбку, но их размеры там несколько меньше.

Ранее редакция сообщала о том, что восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области. Восемь лет назад он уже отпускал ее на волю.