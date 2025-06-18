В НСО объявили результаты голосования за объекты благоустройства на 2026 год

В Новосибирской области с 21 апреля по 12 июня 2025 года проходило общероссийское интернет-голосование, определяющее приоритетные общественные пространства для улучшения в 2026 году.

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров представил итоги голосования на пресс-конференции. В голосовании приняли участие 24 города и районных центра Новосибирской области, общее количество проголосовавших составило 209 165 человек. В некоторых населенных пунктах активность была особенно высокой, например, в Кольцово и Черепаново в голосовании участвовал каждый четвертый житель.

По словам Евгения Назарова, значимую роль в процессе голосования сыграли волонтеры, общее число которых достигло 1547 человек. Благодаря их работе через специальное волонтерское приложение проголосовали 60 656 жителей региона, что составляет почти 30% от общего числа участников.

В Новосибирске участие в голосовании приняли 126 тысяч человек, при этом наибольшую поддержку получил проект благоустройства «Парка им. С.М. Кирова в Ленинском районе города Новосибирска». Ознакомиться с результатами голосования можно на официальном сайте министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. На реализацию проектов-победителей будет выделено около 400 миллионов рублей.

Стоит напомнить, что основная цель голосования заключается в открытом выборе общественных пространств для их дальнейшего благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Голосование осуществляется на специализированной платформе, а проверка подлинности голосующих происходит через портал «Госуслуги», что обеспечивает объективность результатов. Подобные голосования по выбору территорий для благоустройства проводятся во всех регионах страны с 2021 года, организаторами выступают Минстрой России и Администрация Президента РФ.