Рекламодателям

Четыре страны СНГ направят в Новосибирскую область «туристов» на лечение

  • 08/12/2022, 17:59
медицинский туризм
Ежегодно услугами медицинских организаций региона пользуются 23-25 тыс. иностранцев.

Ассоциация «Медицинский кластер Новосибирской области», в рамках международной выставки MedTravelExpo-2022 (Москва), подписала меморандумы о намерениях с международными ассоциациями медицинского туризма Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

—  Страны СНГ являются ключевыми донорами иностранных пациентов для Новосибирской области, поэтому подписание меморандума о сотрудничестве имеет своей целью развитие увеличения потока иностранных пациентов из этих стран, —  отметил Евгений Чернышев, президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг РФ.

Экспорт медицинских услуг является приоритетным направлением региональной программы развития экспорта Новосибирской области. Такими услугами ежегодно пользуются около 23-25 тыс. иностранных граждан из 84 стран. По итогам 2021 года объем рынка платных медицинских услуг в регионе достиг 23 млрд рублей. За 10 месяцев 2022 года он вырос в 1,4 раза по сравнению с предыдущим периодом и оценивается в 26,8 млрд рублей, а новосибирские санатории за тот же период предоставили услуг на 2,4 млрд рублей.

—   Наиболее востребованными у медицинских туристов являются услуги по лечению сердечно-сосудистых, онкологических, травматологических и инфекционных заболеваний, а также терапия и лечение бесплодия, —  подчеркнула Анна Павлова, заместитель министра экономического развития Новосибирской области.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году медики будут получать специальные ежемесячные надбавки.

Фото с сайта Министерство экономического развития Новосибирской области

181

Рубрики : Власть Бизнес Туризм Медицина

Регионы: Узбекистан Новосибирск Киргизия Казахстан Азербайджан

Теги : медицинский туризм лечение сердечно-сосудистых заболеваний


Спецоперация на Украине

Новосибирцы разработали вставку в тактическую обувь для защиты от лепестковых мин
6/12/22 17:18
В России начала работать военно-полевая почта
5/12/22 15:48
Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска
5/12/22 13:22
станция метро Спортивная

Сроки сдачи станции метро «Спортивная» снова сдвигаются

Ранее они уже неоднократно переносились. На сей раз вмешались бюрократические процедуры.
Читать статью >>
рекультивация свалки

На мусорном полигоне в Пашино начнется рекультивация

Следом на очереди рекультивация левобережной и гусинобродской свалок.
Читать статью >>
утилизация мусора

Депутаты сомневаются, что районные мусорные концессии будут востребованы

Чиновники призывают не отпугивать инвесторов заранее.
Читать статью >>
закупка троллейбусов

Договор лизинга позволит мэрии Новосибирска ещё больше обновить троллейбусный парк

В закупке закупке троллейбусов будут участвовать как область, так и областной центр.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания»

«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») ― о том, что необходимо для развития индустриальных парков, как браунфилдов, так и гринфилдов.
Все материалы
Лента новостей

Сроки сдачи станции метро «Спортивная» снова сдвигаются

08/12/2022, 17:34

В банке «Открытие» опровергли информацию о смене руководства

08/12/2022, 17:04

На мусорном полигоне в Пашино начнется рекультивация

08/12/2022, 16:59

Рестораны японской кухни проверят в следующем году

08/12/2022, 16:41
Популярное

Правительство против ввода 13-й пенсии для россиян

08/12/2022, 13:54

Новосибирский депутат прославилась в соцсетях из-за деревянного туалета

07/12/2022, 17:13

Отвечать «да» незнакомцам по телефону — не опасно

07/12/2022, 15:34
Новости компаний

ВТБ в 2022 году выплатил вкладчикам более 400 млрд рублей процентного дохода

08/12/2022, 15:22

ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть

08/12/2022, 11:04

Еще больше бесплатных платежей в бизнес-пакете РКО «Все включено»

08/12/2022, 10:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска