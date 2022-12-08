Четыре страны СНГ направят в Новосибирскую область «туристов» на лечение

Ассоциация «Медицинский кластер Новосибирской области», в рамках международной выставки MedTravelExpo-2022 (Москва), подписала меморандумы о намерениях с международными ассоциациями медицинского туризма Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

— Страны СНГ являются ключевыми донорами иностранных пациентов для Новосибирской области, поэтому подписание меморандума о сотрудничестве имеет своей целью развитие увеличения потока иностранных пациентов из этих стран, — отметил Евгений Чернышев, президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг РФ.

Экспорт медицинских услуг является приоритетным направлением региональной программы развития экспорта Новосибирской области. Такими услугами ежегодно пользуются около 23-25 тыс. иностранных граждан из 84 стран. По итогам 2021 года объем рынка платных медицинских услуг в регионе достиг 23 млрд рублей. За 10 месяцев 2022 года он вырос в 1,4 раза по сравнению с предыдущим периодом и оценивается в 26,8 млрд рублей, а новосибирские санатории за тот же период предоставили услуг на 2,4 млрд рублей.

— Наиболее востребованными у медицинских туристов являются услуги по лечению сердечно-сосудистых, онкологических, травматологических и инфекционных заболеваний, а также терапия и лечение бесплодия, — подчеркнула Анна Павлова, заместитель министра экономического развития Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году медики будут получать специальные ежемесячные надбавки.