Жители дачного поселка Конструктор в Первомайском районе вторые сутки сидят без света

— Свет отключился около полуночи с 24 на 25 августа, во время грозы. В аварийной службе нам говорили, что идут работы по устранению аварии. До сих пор света нет, — сообщила в редакцию Infopro54 жительница СНТ «Конструктор» Александра Б.

Она добавила, что без света оставались несколько садовых обществ. 25 августа, свет дали в соседнем НСТ «Метростроитель».

Напомним, из-за грозы ночью 24 августа в разных частях города начались проблемы со светом. Отключения электричества отмечались в Ленинском районе: на жилмассивах «Троллейный» и «Чистая слобода», а также в Первомайском, Кировском и Октябрьском районах. Из-за погоды был закрыт аэропорт Толмачёво, все рейсы были перенаправлялись на запасные аэродромы.

Тем не менее, 25 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции заявил, что к 8 утра все аварийные ситуации были ликвидированы и свет дан во все дома Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что гроза уничтожила два дома и один склад в Новосибирской области.