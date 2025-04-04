В Бердске появились нелегальные стоянки электросамокатов

На улицах Бердска, расположенного в Новосибирской области, появились стихийные стоянки электросамокатов, которые оператор использует без каких-либо разрешений.

Как сообщил глава города Семен Лапицкий, местные жители обратили внимание на самокаты, которые были расставлены в разных частях Бердска. Однако выяснилось, что их размещение не было согласовано с администрацией и другими официальными органами, поэтому оно является незаконным.

Лапицкий пояснил, что в мэрию обратились две кикшеринговые компании с предложением организовать прокат самокатов в Бердске. Однако городские власти были вынуждены отказать им, так как в городе отсутствует необходимая инфраструктура для безопасного использования самокатов. Кроме того, стоянки этого вида транспорта затрудняют уборку улиц. О каких компаниях идет речь он не уточнил.

Однако, несмотря на запрет, неизвестные предприниматели без разрешения установили электросамокаты в местах, не предназначенных для их использования, констатировал глава города. В данный момент администрация Бердска готовит заявление в полицию о данных незаконных действиях и занимается поиском владельца этой техники.

— Просто взять и вывести их мы не можем. По действующему законодательству, такие электросамокаты относятся к транспортным средствам и их эвакуация должна осуществляться только специализированными организациями, под контролем полиции. Учитывая, что у этой истории прослеживается незаконная предпринимательская деятельность и размещение транспортных средств в необорудованных для этого местах, — отметил Лапицкий.

Судя по фото, которые Семен Лапицкий разместил в своем телеграм-канале, речь идет о самокатах кикшеринговой компании «Юрент». Редакция Infopro54 направила в пресс-службу компании запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открыт сезон проката самокатов. С 2025 года аренда СИМ разрешена с 16 лет.