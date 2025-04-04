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В Новосибирске планируют вернуть киоски в подземный переход у ГПНТБ

  • 04/04/2025, 12:31
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирске планируют вернуть киоски в подземный переход у ГПНТБ
Торговля здесь была прекращена в октябре 2024 года

В Новосибирске планируют вернуть торговые ряды в подземный переход на площади Пименова перед ГПНТБ. Киоски откроются после ремонта перехода. Однако, когда он начнется пока неизвестно.

— Сейчас проект в стадии реализации. На его сроки влияет то, что по ряду объектов идет передача полномочий из компании «МетроМир». Но проект будет реализован. В будущем мы вернем в переход торговые точки, потому что это и безопасность, и комфорт, и удобство для горожан, — рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, отвечая на вопрос BFM-Новосибирск.

Напомним, разговоры о том, что переход у ГПНТБ нуждается в ремонте, говорили ещё весной 2022 года. Решение демонтировать киоски в данном подземном переходе было принято осенью 2024 года.

Стоит отметить, что снос старых ларьков в переходах и метро в столице Сибири происходит не первый раз. Новосибирский метрополитен начали активно очищать от киосков еще в 2013 году. Такое решение принял Василий Юрченко, который на тот момент занимал должность губернатора Новосибирской области. Он объяснял это решение усилением мер антитеррористической безопасности. Против такого решения активно выступали предприниматели. Однако, за следующие годы число торговых точек в метро города значительно сократилось.

Ранее редакция сообщала, что муниципальному «Метро МиР» заблокировали реорганизацию в Новосибирске. К компании возникли вопросы у приставов и налоговиков.

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : киоски в метро бизнес


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