В Бердске появится паллиативное отделение на 15 коек

Паллиативное отделение на 15 мест будет открыто в ЦГБ города Бердска. Об этом сообщило издание Бердск-онлайн со ссылкой на главного врача Елену Тоцкую. Отмечается, что больница получила лицензию на паллиативную помощь и стационар начнет работу уже в 2023 году.

Елена Тоцкая рассказала, что на сегодняшний день приобретено оборудование, сформирован штат специалистов. Отделение откроется после издания приказа о государственном задании. Отделение будет работать главным образом на город Бердск.

Она добавила, что для помощи медикам будут привлекаться волонтеры.

Паллиативная медицинская помощь — это помощь больным при заболеваниях, не поддающихся излечению. Главная ее задача— облегчение проявлений болезни для улучшения жизни пациента и его близких. По данным регионального минздрава, паллиативная помощь в регионе развивается с 2013 года. Всего на сегодняшний день в стационарах Новосибирской области оборудовано 97 коек для оказания паллиативной помощи. В 2022 году пациентами паллиативных отделений стали более 1000 взрослых людей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом.