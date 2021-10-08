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В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

  • 08/10/2021, 18:55
Автор:
Новости Новосибирска
Раньше такие пациенты оставались в туберкулезной больнице.

Отделение на 15 коек появилось в одном из филиалов областной туберкулезной больницы. Пациенты получают здесь не только медицинскую помощь, но и необходимый уход, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— 4 палаты с холодильниками и небольшими телевизорами, на окнах – цветные шторы. Часть из 15 коек пока пустуют, — говорится в сообщении.

В одном из отделений туберкулезной больницы № 1 сделали капитальный ремонт с перепланировкой, купили оборудование. Отделение оснащено приспособлениями для перекладывания и транспортировки лежачих пациентов, вертикализаторами, противопролежневыми матрасами, кислородными концентраторами. Есть аппарат ИВЛ и рентген-аппарат.

— Регион у нас эндемичный по туберкулезу, неблагополучный. Поэтому оказание специализированной помощи, в том числе паллиативной, для Новосибирской области весьма актуально. Отделение [паллиативной помощи] нам было жизненно необходимо. Наши пациенты представляют эпидемиологическую опасность для других больных и для населения в целом. Поэтому они не могут находиться в обычном паллиативном отделении, они должны находиться в противотуберкулезных учреждениях, — рассказала главный врач областной туберкулезной больницы Анна Пятибратова

По словам Пятибратовой, это отделение – первое подобное за Уралом. Четкий порядок оказания паллиативной помощи пациентам с туберкулезом ни в одном нормативном акте не описан. В России опыта организации такой помощи вообще очень мало. Новосибирские врачи перенимали опыт у коллег из Казани.

Направляют в паллиатив пациентов по решению центральной врачебной комиссии.

— Паллиативный статус устанавливается, когда [у пациента развивается] туберкулез со множественной широкой лекарственной устойчивостью после двух полных курсов контролируемого лечения, когда сохраняется бактериовыделение, прогрессирует туберкулезный процесс. [Становится] невозможно составить ни одну схему лечения, невозможно применить хирургические методы, либо пациент от них отказывается, — пояснила главный врач.

Раньше такие пациенты оставались в туберкулезной больнице.

При этом заведующий филиалом Дмитрий Степанов подчеркивает, что пациенты паллиативного отделения продолжают получать все необходимое лечение и от туберкулеза, и от сопутствующих болезней, если они есть, – ВИЧ, гепатита, неинфекционных.

— Это не терапия безнадежных больных. Это режим лечения противотуберкулезными препаратами, которые позволяют обеспечить комфортную жизнь этим больным, которым невозможно найти методы лечения, которые бы привели их к полному выздоровлению. Это поддержание жизни на определенном качественном уровне, – отметил он.

Фтизиатры подчеркивают, что отделение находится в самом начале пути, работы еще много – это первый опыт продления комфортного качества жизни пациентам с туберкулезом. Возможно, в будущем количество круглосуточных коек увеличат. В планах также – организация патронажной амбулаторной службы.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : туберкулез паллиативное отделение


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