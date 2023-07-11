Губернатор Андрей Травников поручил специалистам ЖКХ обеспечить культуру работ в ходе замены теплосетей

Губернатор напомнил, что в прошлом году «Сибирская генерирующая компания» начала большую программу ремонта.

«С прошлого года значительно увеличены объёмы ремонтных работ, таких объёмов в последнее десятилетия в Новосибирске не было. Программа многолетняя. С одной стороны, она долгожданная, потому что всем надоели эти порывы. С другой стороны, любые ремонтные работы вызывают определённые неудобства. Необходимы дополнительные требования к культуре производства работ подрядчиками. Их надо постепенно приучать и к объёмам, и к требованиям. На старте требования сформулировать – я настаиваю, чтобы это было не только качество и запланированные объёмы и сроки, но и культура производства, чтобы горожане осознавали, что эти неудобства – ради большой работы. За последние два года был принят целый ряд непростых финансовых решений, и все они должны дать отдачу в виде дополнительных объёмов ремонтных работ. Что касается осадки грунта – просьба найти какое-то разумное решение. Не надо обманывать ни друг друга, ни горожан: в то, что на протяжённых участках вскрытия не будет ни одной осадки, я не верю. Надо находить правильное, компромиссное решение. Возможно, наткнёмся на требования каких-то нормативных актов – я готов оказать поддержку, со всеми надзорными органами, с ГИБДД это обсуждать. Но моё мнение – лучше поступать разумно: сначала черновой слой, а потом, после того, как грунт устоится, в течение года закатывать чистовой слой. Если такое решение найдёте, я поддержу», – подчеркнул Андрей Травников.

В выездном совещании на объекте по ул. Дачная приняли участие: министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, директор новосибирского и алтайского филиалов ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Лузанов.

Участок теплосети на ул. Дачной 2Ду500 от ТК1146 до ТК1148А – 1965 года постройки, протяжённость 219 м по каналу, количество дефектов за последние 3 года – 13. Всего участок влияет на качество теплоснабжения 13 тысяч жителей, в том числе на отключенном участке – 4500 жителей. Начало работ на объекте – 25.05.2023 г., окончание – 30.08.2023 г. На время работ смонтирована временная система горячего водоснабжения, реконструкция объекта по ул. Дачной не пересекается с проведением дорожных работ. Стоимость проекта «Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Дачная» составляет 94,6 млн рублей, из них 75,6 млн – средства льготного кредита по программе Фонда национального благосостояния.

В 2023 году в рамках инвестиционной и ремонтной программ новосибирского филиала СГК в Новосибирске планируется выполнить капитальный ремонт 32 участков теплосетей общей протяжённостью 19,2 км. За счёт бюджетного кредита запланирована реконструкция теплосетей с целью снижения аварийности на участках общей протяжённостью 4,2 километров по ул. Связистов, Революции, Дачная, Широкая.

В рамках утверждённой Правительством Новосибирской области программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2023-2024 годах планируется проведение капитального ремонта и реконструкции 242 километров коммунальных сетей, в том числе 69 километров тепловых сетей. Финансирование программы составляет 4,5 млрд рублей, в том числе средства областного бюджета – 2,1 млрд рублей, средства ППК «Фонд развития территорий» – 2,3 млрд рублей.